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Artık Elden Ödeme Yasaklandı! Son Uyarı Geldi, Cezası 40 Bin TL Olacak

Artık Elden Ödeme Yasaklandı! Son Uyarı Geldi, Cezası 40 Bin TL Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 07:38
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdama karşı denetimlerin ülke genelinde sıklaştırıldığını duyurarak işverenleri sert yaptırımlar konusunda uyardı. Yapılan son açıklamaya göre, bir çalışanı yalnızca bir gün dahi sigortasız çalıştırmanın bedeli en az 40 bin liradan başlarken, izinsiz yabancı işçi çalıştıranlara ise 56 bin liraya varan ağır idari para cezaları kesilecek.

Kaynak: https://artigercek.com/gozden-kacmasi...
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Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek iş dünyasına yönelik çok önemli bir uyarı yayınladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek iş dünyasına yönelik çok önemli bir uyarı yayınladı.

Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, işçilerin yasal sosyal güvenlik haklarını elinden alan ve piyasada haksız rekabete neden olan sigortasız çalıştırma uygulamalarına karşı denetimlerin artırıldığı bildirildi. Özellikle denetimlerin yoğunlaştığı sektörlerde, bir personelin tek bir gün bile kayıt dışı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, işletmelere en az 40 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı net bir dille ifade edildi.

Kayıt dışılıkla mücadelenin kapsamını genişleten SGK, yabancı uyruklu çalışanlar ve stajyerler konusunda da kuralların altını çizdi. Türkiye sınırları içerisinde fiilen işbaşı yapacak, mesleki eğitim görecek veya staj yapacak tüm yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi çalışma izni alması şart koşuluyor. Bu kurala uymadan, izin belgesi bulunmayan yabancı işçi çalıştıran işletmelere kişi başı 56 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca mevzuata aykırı şekilde kendi adına kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu kişilerin kendilerine de 45 bin lira yaptırım uygulanacak.

Yasal yükümlülüklerden kaçınmanın işverenlere sağladığı sözde tasarrufun aslında çok daha büyük mali kayıplara yol açtığı hesaplamalarla ortaya kondu. Kurum yetkilileri, bir işçiyi altı ay boyunca sigortasız çalıştırmanın işletmeye olan ceza maliyetinin, normal şartlarda ödenmesi gereken yasal prim tutarının yaklaşık beş katına ulaştığını hatırlattı. Üstelik riskler yalnızca mali cezalarla da sınırlı kalmıyor. Sigortalı girişi yapılmamış bir personelin iş kazası geçirmesi, sakatlanması veya hayatını kaybetmesi durumunda, işletme sahiplerini altından kalkılması güç adli ve çok daha ağır idari sorumluluklar bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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