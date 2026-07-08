Artık Elden Ödeme Yasaklandı! Son Uyarı Geldi, Cezası 40 Bin TL Olacak

Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, işçilerin yasal sosyal güvenlik haklarını elinden alan ve piyasada haksız rekabete neden olan sigortasız çalıştırma uygulamalarına karşı denetimlerin artırıldığı bildirildi. Özellikle denetimlerin yoğunlaştığı sektörlerde, bir personelin tek bir gün bile kayıt dışı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, işletmelere en az 40 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı net bir dille ifade edildi.

Kayıt dışılıkla mücadelenin kapsamını genişleten SGK, yabancı uyruklu çalışanlar ve stajyerler konusunda da kuralların altını çizdi. Türkiye sınırları içerisinde fiilen işbaşı yapacak, mesleki eğitim görecek veya staj yapacak tüm yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi çalışma izni alması şart koşuluyor. Bu kurala uymadan, izin belgesi bulunmayan yabancı işçi çalıştıran işletmelere kişi başı 56 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca mevzuata aykırı şekilde kendi adına kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu kişilerin kendilerine de 45 bin lira yaptırım uygulanacak.

Yasal yükümlülüklerden kaçınmanın işverenlere sağladığı sözde tasarrufun aslında çok daha büyük mali kayıplara yol açtığı hesaplamalarla ortaya kondu. Kurum yetkilileri, bir işçiyi altı ay boyunca sigortasız çalıştırmanın işletmeye olan ceza maliyetinin, normal şartlarda ödenmesi gereken yasal prim tutarının yaklaşık beş katına ulaştığını hatırlattı. Üstelik riskler yalnızca mali cezalarla da sınırlı kalmıyor. Sigortalı girişi yapılmamış bir personelin iş kazası geçirmesi, sakatlanması veya hayatını kaybetmesi durumunda, işletme sahiplerini altından kalkılması güç adli ve çok daha ağır idari sorumluluklar bekliyor.