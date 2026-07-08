Artık Elden Ödeme Yasaklandı! Son Uyarı Geldi, Cezası 40 Bin TL Olacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://artigercek.com/gozden-kacmasi...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdama karşı denetimlerin ülke genelinde sıklaştırıldığını duyurarak işverenleri sert yaptırımlar konusunda uyardı. Yapılan son açıklamaya göre, bir çalışanı yalnızca bir gün dahi sigortasız çalıştırmanın bedeli en az 40 bin liradan başlarken, izinsiz yabancı işçi çalıştıranlara ise 56 bin liraya varan ağır idari para cezaları kesilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek iş dünyasına yönelik çok önemli bir uyarı yayınladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın