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Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 17:28
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Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg, her ay başında fiyat listeleriyle takip ediliyor. Togg, özellikle faizsiz kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor. T10X ve T10F modelleri, birçok kişi tarafından tercih ediliyor.  Togg, 2026 Temmuz ayında geçerli olacak fiyat listesini duyurdu ve bir modelinde fiyat artışı yaşandı.

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı ne kadar?

İşte Togg Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.

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Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) sunduğu faizsiz kredi imkanlarıyla yeni alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Togg, Temmuz ayı listesini güncelledi. Togg, uzun bir aranın ardından bir modelinde fiyat artışına gitti.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Temmuz 2026

Togg T10X Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL

  • V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

Fiyatlar, an itibarıyla geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10F Fiyat Listesi Temmuz 2026

Togg T10F Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL

  • V2 4More 3.217.857 TL

Fiyatlar, an itibarıyla geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X Özellikleri

  • Motor Gücü: 160 kW

  • Beygir Gücü: 218 HP

  • Tork: 350 Nm

  • Azami Hız: 180 km/s

  • 0-100 km/s: 7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi: 16.9 kWh/100km

  • Ağırlık: 2126 kg

  • Bagaj Hacmi: 441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Özellikleri

  • Menzil: 623 km (uzun menzil ile)

  • Maksimum Beygir Gücü: 320 kW (Çift motor seçeneği ile)

  • 0-100 km/s: 7.5 saniye

  • Şarj (%20’den %80’e): 28 dakika

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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