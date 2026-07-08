Dünyada Sadece Türkiye'de Üretilecek Otomobil: ÖTV Müjdesiyle Geliyor

Dacia Striker, OYAK Renault'un Bursa fabrikalarında üretilecek. Otomobil şimdiden otomotiv sektöründe heyecanı da beraberinde getirdi. Striker'ın 'Mild Hybrid-G 140' ve 'Hybrid 155' versiyonları, yüzde 40’ın üzerinde bir yerlilik oranına sahip olacak. Bu yüksek yerlilik oranı, Türkiye’deki mevcut vergilendirme sisteminde araca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı sağlayacak.

Dacia Striker, tasarımıyla da segment sınırlarını zorluyor. Araç bir SUV modelinin yüksek sürüş pozisyonu ve zorlu arazi yeteneklerini, bir station wagon modelinin geniş iç hacmi ve çok yönlülüğünü, bir sedanın ise aerodinamik verimliliği ve yüksek performansını tek bir C-Crossover gövdede harmanlıyor. 4,62 metre uzunluğa ve 1,53 metre yüksekliğe sahip olan model, yerden yüksekliğiyle de dikkat çekiyor. Araç, 4x4 versiyonunda 20 cm, 4x2 versiyonunda ise 19 cm aks yüksekliği sunarak arazi sürüşlerine göz kırpıyor.