Dünyada Sadece Türkiye'de Üretilecek Otomobil: ÖTV Müjdesiyle Geliyor
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OYAK ve Renault Group ortaklığının 400 milyon euroluk dev yatırım planı kapsamında, merakla beklenen yeni C-Crossover modeli Dacia Striker resmi olarak tanıtıldı. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasına üretilecek bu yeni model ilk ve tek Türkiye'de üretilecek. Öte yandan Dacia Striker, ÖTV avantajıyla satılacak.
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Yüzde 40'ı aşan yerlilik oranıyla ÖTV avantajı sağlanacak.
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Dacia Striker Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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