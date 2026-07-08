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Dünyada Sadece Türkiye'de Üretilecek Otomobil: ÖTV Müjdesiyle Geliyor

Dünyada Sadece Türkiye'de Üretilecek Otomobil: ÖTV Müjdesiyle Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 15:14
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OYAK ve Renault Group ortaklığının 400 milyon euroluk dev yatırım planı kapsamında, merakla beklenen yeni C-Crossover modeli Dacia Striker resmi olarak tanıtıldı. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasına üretilecek bu yeni model ilk ve tek Türkiye'de üretilecek. Öte yandan Dacia Striker, ÖTV avantajıyla satılacak.

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Yüzde 40'ı aşan yerlilik oranıyla ÖTV avantajı sağlanacak.

Yüzde 40'ı aşan yerlilik oranıyla ÖTV avantajı sağlanacak.

Dacia Striker, OYAK Renault'un Bursa fabrikalarında üretilecek. Otomobil şimdiden otomotiv sektöründe heyecanı da beraberinde getirdi. Striker'ın 'Mild Hybrid-G 140' ve 'Hybrid 155' versiyonları, yüzde 40’ın üzerinde bir yerlilik oranına sahip olacak. Bu yüksek yerlilik oranı, Türkiye’deki mevcut vergilendirme sisteminde araca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı sağlayacak.  

Dacia Striker, tasarımıyla da segment sınırlarını zorluyor. Araç bir SUV modelinin yüksek sürüş pozisyonu ve zorlu arazi yeteneklerini, bir station wagon modelinin geniş iç hacmi ve çok yönlülüğünü, bir sedanın ise aerodinamik verimliliği ve yüksek performansını tek bir C-Crossover gövdede harmanlıyor. 4,62 metre uzunluğa ve 1,53 metre yüksekliğe sahip olan model, yerden yüksekliğiyle de dikkat çekiyor. Araç, 4x4 versiyonunda 20 cm, 4x2 versiyonunda ise 19 cm aks yüksekliği sunarak arazi sürüşlerine göz kırpıyor.

Dacia Striker Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Dacia Striker Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Çevre bilincini zirveye taşıyan, doğa dostu 'Starkle' geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla da dikkat çeken yerli Crossover Dacia Striker’ın Türkiye yollarına çıkacağı tarih netleşti. Sektördeki tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Dacia Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de resmen satışa sunulacak. Hem sunduğu fiyat-performans dengesi hem de yerli üretim olmasının getirdiği ÖTV avantajıyla Striker, şimdiden otomobil severlerin takibine girmiş durumda.

Dacia Striker, kaputunun altındaki çok enerjili motor gamıyla otomotiv dünyasında bir ilke imza atıyor. Seride, dünyada ilk kez çift yakıt (Benzin/LPG) teknolojisini 48V mild-hybrid sistemle birleştiren 'Mild Hybrid-G 140' motor seçeneği yer alıyor. Bunun yanı sıra, şehir içi kullanımlarda yüzde 80'e varan oranlarda tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyan 'Hybrid 155' opsiyonu da listelerde yerini alacak. Bu ileri teknolojinin kalbini oluşturan HR18 hibrit motor bloğu, yine Bursa’daki Oyak Horse tesislerinde üretilecek. Zorlu yol koşullarını hedefleyenler için ise 5 farklı sürüş moduyla donatılmış 'Hybrid 150 4x4' versiyonu devreye girecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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