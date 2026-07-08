NATO Yemeklerini Kimin Yaptığı Ortaya Çıktı
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Ankara NATO'ya ev sahipliği yaparken Beştepe'de dünya liderlerine özel davet verildi. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde liderler onuruna verilen akşam yemeğinin menüsü sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan menüyü kimin hazırladığı ise ortaya çıktı.
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NATO zirvesinde liderlerine sunulan yemek, Türk mutfağının eşsiz tatlarından oluştu. Menü, sosyal medyada gündem oldu.
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NATO yemeklerinde imzası olan şef Fatih Tutak oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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