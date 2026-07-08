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NATO Yemeklerini Kimin Yaptığı Ortaya Çıktı

NATO Yemeklerini Kimin Yaptığı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 12:44
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Ankara NATO'ya ev sahipliği yaparken Beştepe'de dünya liderlerine özel davet verildi. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde liderler onuruna verilen akşam yemeğinin menüsü sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan menüyü kimin hazırladığı ise ortaya çıktı.

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NATO zirvesinde liderlerine sunulan yemek, Türk mutfağının eşsiz tatlarından oluştu. Menü, sosyal medyada gündem oldu.

NATO zirvesinde liderlerine sunulan yemek, Türk mutfağının eşsiz tatlarından oluştu. Menü, sosyal medyada gündem oldu.

Beştepe'de liderlere verilen yemek sosyal medyada gündem oldu. Akşam yemeği, Türkiye'nin farklı yörelerinden özenle seçilen doğal ve geleneksel başlangıçlarla açılış yaptı. 

Başlangıçta taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu yer aldı.

Ara sıcak bölümünde Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve sili Ayaş salçasına yer verildi.

Ana yemek ise iki farklı seçenekten oluştu. Deniz deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile ağır ateşte pişmiş dana kaburga servis edildi.

Tatlı olarak ise sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü, ve Maraş dondurması yer aldı. 

Menü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu arasına girdi. Bir diğer merak edilen ise menüyü hangi şefin hazırladığı oldu.

NATO yemeklerinde imzası olan şef Fatih Tutak oldu.

NATO yemeklerinde imzası olan şef Fatih Tutak oldu.

NATO davetinde menünün kim tarafından hazırlandığı merak konusu oldu. Menünün Türkiye’ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran şef Fatih Tutak tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. 

Tutak, Instagram hesabından NATO zirvesine dair fotoğraf paylaştı. 

Fatih Tutak kimdir?

Fatih Tutak 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Türkiye'de iki Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip tek restoran olan TURK Fatih Tutak isimli restoranın hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini yapmaktadır. 

Bolu Menge Aşçılık Okulu’nda ilk profesyonel eğitimini alan Tutak, Çin, Kopenhag, Bangkok gibi pek çok ülkede eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürdü.  2019 yılında Türkiye’ye dönen Fatih Tutak, ilk restoranı “Turk Fatih Tutak”ı açtı. 

CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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