NATO Zirvesi'ne Damga Vuran Türk Kedileri Tüm Dünyada Viral Oldu

Ankara'da NATO Zirvesi devam ediyor. NATO Zirvesi'nden günler önce Ankara'da hazırlıklar başladı ve üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Fakat bu güvenlik önlemlerini aşan tek kişi, bir kedi oldu!

NATO'ya sızan kedi, gazeteciler tarafından görüntülendi. Dünyaca meşhur kedilerimize yorumlar da eksik olmadı.