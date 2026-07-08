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Yaşam
NATO Zirvesi'ne Damga Vuran Türk Kedileri Tüm Dünyada Viral Oldu

NATO Zirvesi'ne Damga Vuran Türk Kedileri Tüm Dünyada Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 10:11
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Ankara'da NATO Zirvesi devam ediyor. NATO Zirvesi'nden günler önce Ankara'da hazırlıklar başladı ve üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Fakat bu güvenlik önlemlerini aşan tek kişi, bir kedi oldu! 

NATO'ya sızan kedi, gazeteciler tarafından görüntülendi. Dünyaca meşhur kedilerimize yorumlar da eksik olmadı.

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"Bugün bir kedi, yüksek güvenlikli NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na sızdı."

"Bugün bir kedi, yüksek güvenlikli NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na sızdı."
twitter.com

Zirve kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayi Forumu’na giren kedi, toplantıyı takip eden Politico muhabiri Chris Lunday’in objektifine yakalandı. 

Lunday, o anları “Türkiye, büyük şehirlerindeki sokak kedileriyle tanınır. Hatta bu kedilerden biri, bugün üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu’na sızmayı başardı” diyerek paylaştı.

"Onu güvenliğe ispiyonlamadım."

"Onu güvenliğe ispiyonlamadım."
twitter.com

Lunday’in paylaşımına, zirveyi takip eden Wall Street Journal muhabiri Robbie Gramer’dan bir başka kedi fotoğrafıyla yanıt geldi. 

Gramer, Ankara Palas’taki güvenlik kontrol noktasından geçen bir kediyi paylaşarak “Bir diğeri de Ankara Palas’taki güvenlik kontrol noktasından geçmeyi başardı. Ama kendisi gayet havalı göründüğü için onu güvenliğe ispiyonlamadım” dedi.

Böyle şeyler sadece Türkiye'de olur: Bir kedi NATO zirvesine girdi.

Böyle şeyler sadece Türkiye'de olur: Bir kedi NATO zirvesine girdi.
twitter.com
twitter.com

"Zirvedeki en önemli katılımcı."

"Zirvedeki en önemli katılımcı."
twitter.com
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twitter.com

"Bu bir sokak kedisi değil, bu Türkiye savunma sanayiinin lideri."

"Bu bir sokak kedisi değil, bu Türkiye savunma sanayiinin lideri."
twitter.com

"Herkes Türkiye'de yalnızca kedilerin misafiridir."

"Herkes Türkiye'de yalnızca kedilerin misafiridir."
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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