NATO Zirvesi'ne Damga Vuran Türk Kedileri Tüm Dünyada Viral Oldu
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Ankara'da NATO Zirvesi devam ediyor. NATO Zirvesi'nden günler önce Ankara'da hazırlıklar başladı ve üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Fakat bu güvenlik önlemlerini aşan tek kişi, bir kedi oldu!
NATO'ya sızan kedi, gazeteciler tarafından görüntülendi. Dünyaca meşhur kedilerimize yorumlar da eksik olmadı.
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"Bugün bir kedi, yüksek güvenlikli NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na sızdı."
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"Onu güvenliğe ispiyonlamadım."
Böyle şeyler sadece Türkiye'de olur: Bir kedi NATO zirvesine girdi.
"Zirvedeki en önemli katılımcı."
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"Bu bir sokak kedisi değil, bu Türkiye savunma sanayiinin lideri."
"Herkes Türkiye'de yalnızca kedilerin misafiridir."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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