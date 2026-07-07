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ABD’liler Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Uyuduğunu Sandı Ama Gerçek Başka Çıktı

ABD’liler Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Uyuduğunu Sandı Ama Gerçek Başka Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 00:03
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basının karşısına çıktı. Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırıp F-35 satışıyla ilgili önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

ABD’li bazı sosyal medya kullanıcıları ise Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken uyuduğunu iddia etti ancak gerçek başka çıktı. Uyuduğu iddia edilen Trump'ın, tercümanı dinlediği ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti, ABD sosyal medyasında da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti, ABD sosyal medyasında da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Özellikle Trump karşıtları, Trump’ın yaşına vurgu yaparak ABD Başkanının basın toplantısında uyuduğunu iddia etti. Trump, selefi Biden’ın bazı toplantılarda uyuya kalmasını sık sık eleştiriyor ve “Utanç verici.” yorumunda bulunuyordu.

Ancak ABD’lilerin paylaştığı görüntülerin gerçeği başka çıktı. “Trump uyuyor.” diye paylaşılan görüntülerin farklı bir açısından, ABD Başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını İngilizce’ye çeviren tercümanı dinlediği açıkça görüldü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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