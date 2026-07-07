ABD’liler Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşurken Uyuduğunu Sandı Ama Gerçek Başka Çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basının karşısına çıktı. Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırıp F-35 satışıyla ilgili önemli gelişmelerin olacağını söyledi.
ABD’li bazı sosyal medya kullanıcıları ise Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken uyuduğunu iddia etti ancak gerçek başka çıktı. Uyuduğu iddia edilen Trump'ın, tercümanı dinlediği ortaya çıktı.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti, ABD sosyal medyasında da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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