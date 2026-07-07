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Ankara’da Düzenlenen NATO Zirvesi’nde Aile Fotoğrafı Çektirildi

Ankara’da Düzenlenen NATO Zirvesi’nde Aile Fotoğrafı Çektirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2026 - 22:06
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Dünyanın önemli devlet başkanlarının ağırlandığı Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler için resepsiyon verildi. NATO üyesi ülkelerin liderleri ve eşleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde aile fotoğrafı çektirildi.

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Ankara’da hazırlıkları aylardır süren NATO Zirvesi bugün başladı.

Ankara’da hazırlıkları aylardır süren NATO Zirvesi bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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