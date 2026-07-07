Ankara’da Düzenlenen NATO Zirvesi’nde Aile Fotoğrafı Çektirildi
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Dünyanın önemli devlet başkanlarının ağırlandığı Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde liderler için resepsiyon verildi. NATO üyesi ülkelerin liderleri ve eşleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde aile fotoğrafı çektirildi.
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Ankara’da hazırlıkları aylardır süren NATO Zirvesi bugün başladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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