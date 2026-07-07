NATO Zirvesi Canlı Yayınında Kadraja Giren Bir Adam Dengesini Kaybederek Yere Düştü

Bildiğiniz üzere son günlerdeki gündemimiz 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Zirvesi'ydi. Ankara'da günler öncesinden ciddi bir hazırlık süreci başlamıştı. Sonunda o gün geldi ve liderler ülkemize ulaştı. Elbette tüm kanallarda da zirveyle ilgili canlı yayınlar yapılıyor.

A Haber’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden gerçekleştirdiği canlı NATO Zirvesi yayını sırasında, tam da sunucu ciddi bir tonda diplomatik gelişmeleri aktarırken kadraja giren bir vatandaş talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun hemen arkasından geçmeye çalışan adam, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kameralar kayıttayken yaşanan bu komik ve talihsiz anlar, ekran başındakilerin gözünden kaçmadı.