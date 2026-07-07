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NATO Zirvesi Canlı Yayınında Kadraja Giren Bir Adam Dengesini Kaybederek Yere Düştü

NATO Zirvesi Canlı Yayınında Kadraja Giren Bir Adam Dengesini Kaybederek Yere Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 16:36

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Bildiğiniz üzere son günlerdeki gündemimiz 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Zirvesi'ydi. Ankara'da günler öncesinden ciddi bir hazırlık süreci başlamıştı. Sonunda o gün geldi ve liderler ülkemize ulaştı. Elbette tüm kanallarda da zirveyle ilgili canlı yayınlar yapılıyor. 

A Haber’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden gerçekleştirdiği canlı NATO Zirvesi yayını sırasında, tam da sunucu ciddi bir tonda diplomatik gelişmeleri aktarırken kadraja giren bir vatandaş talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun hemen arkasından geçmeye çalışan adam, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kameralar kayıttayken yaşanan bu komik ve talihsiz anlar, ekran başındakilerin gözünden kaçmadı.

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Şu an Türkiye'de neler oluyor?

Şu an Türkiye'de neler oluyor?

Şu an Ankara’da, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi günlerinden birini yaşıyor. Ankara’ya ulaşan devlet başkanları ve heyetler, resmi görüşmeler ve kritik oturumlar için bir araya gelirken masadaki en sıcak başlığı Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ve Avrupa’nın güvenliği oluşturuyor. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının tahkim edilmesi, transatlantik savunma sanayii iş birlikleri ve üye ülkelerin savunma bütçelerini artırma baskıları yoğun şekilde tartışılıyor. Sadece doğu sınırlarındaki kriz değil; Akdeniz, Güney Kanadı ve Balkanlar’ın istikrarı da zirvenin öncelikli panelleri arasında yer alıyor ve önümüzdeki yılların küresel savunma stratejileri tam şu an bu diplomatik trafikle belirleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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