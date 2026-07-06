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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da Konaklayacağı Otelin Karşısındaki Apartmana Filistin Bayrağı Asıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da Konaklayacağı Otelin Karşısındaki Apartmana Filistin Bayrağı Asıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 15:32
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ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Bu akşam saatlerinde Ankara’ya gelmesi beklenen Trump’ın, JW Marriott Otel’de konaklayacağı biliniyor. Trump’ın konaklayacağı otelin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, otelin karşısında bulunan bir apartman dairesine Filistin bayrağının asılması dikkatlerden kaçmadı.

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Trump için kapatılan otelin karşısında Filistin bayrağı asıldı. 👇

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.

Son yılların en önemli NATO Zirvesi olması beklenen etkinlik için Ankara’ya dünya liderleri gelecek. Başkent Ankara’da sıkı güvenlik önlemleri alınırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise lüks JW Marriott Otel’de kalacağı biliniyor. Zirve öncesinde otelin bulunduğu bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, otel çevresindeki giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Bölgede görev yapan ekipler, araç ve yaya geçişlerini titizlikle denetliyor. Otelin önüne yerleştirilen bariyerlerle birlikte çevredeki trafik akışı yeniden düzenlendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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