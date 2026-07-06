ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da Konaklayacağı Otelin Karşısındaki Apartmana Filistin Bayrağı Asıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Bu akşam saatlerinde Ankara’ya gelmesi beklenen Trump’ın, JW Marriott Otel’de konaklayacağı biliniyor. Trump’ın konaklayacağı otelin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, otelin karşısında bulunan bir apartman dairesine Filistin bayrağının asılması dikkatlerden kaçmadı.
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Trump için kapatılan otelin karşısında Filistin bayrağı asıldı. 👇
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NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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