article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yerli ve Milli Limuzin! NATO Zirvesine Özel TOGG Marka Kapısız Limuzinler Ankara Sokaklarında

Yerli ve Milli Limuzin! NATO Zirvesine Özel TOGG Marka Kapısız Limuzinler Ankara Sokaklarında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 12:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

36. NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan Togg T10X'in limuzin modeli ulaşımda kullanılacak. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan 8 kişilik araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Ankara'da 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Zirveye özel olarak 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı.

Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Beştepe arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Beştepe içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken kırmızı renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip.

Togg'un özel üretim aracı Togg T10X'in uzatılmış şasesi üzerine kurgulanmış durumda. Dünyada ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hummer marka araçların da şaseleri uzatılarak limuzin haline getirilebiliyor ve sayıları oldukça az.

Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor.

Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın