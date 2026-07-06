Yerli ve Milli Limuzin! NATO Zirvesine Özel TOGG Marka Kapısız Limuzinler Ankara Sokaklarında
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Ankara'da 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.
Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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