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NATO Zirvesi İçin Türkiye'ye Gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Resmi Programında Anıtkabir Ziyareti Yok

NATO Zirvesi İçin Türkiye'ye Gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Resmi Programında Anıtkabir Ziyareti Yok

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 12:12 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 12:14
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Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye programının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ukrayna ve Suriye liderleriyle de kritik baş başa görüşmeler yapması beklenen Trump’ın resmi takviminde, Anıtkabir ziyaretinin şimdilik yer almaması uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/trump...
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Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde küresel siyasetin merkez üssü olmaya hazırlanırken, zirveye katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkentteki resmi diplomasi trafiği netlik kazandı.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde küresel siyasetin merkez üssü olmaya hazırlanırken, zirveye katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkentteki resmi diplomasi trafiği netlik kazandı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan taslak programa göre, Amerikalı lider Beştepe’de oldukça yoğun ve kritik bir mesai harcayacak. Zirve kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelecek olan Trump’ın Ankara ajandasında en çok dikkat çeken unsur ise Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini kapsayan geleneksel Anıtkabir ziyaretinin mevcut planlamada yer almaması oldu. Uluslararası haber ajanslarının da ilk sıradan gördüğü bu detay, programın ilerleyen saatlerde değişme ihtimali bulunsa da şu anki takvimde boş bırakılmış durumda.

Beyaz Saray’ın açıkladığı programa göre Trump’ın Ankara programı

Salı

14.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve karşılamaya katılacak.

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.00

Başkan, devlet karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Beyaz Saray basın havuzu

19.05

Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

Çarşamba

08.00

Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Kapalı

10.30

Başkan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya gelecek

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

10.50

Başkan, resmi karşılama ve NATO aile fotoğrafına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

11.15

Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

14.30

Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

15.30

Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

16.15

Başkan, basın toplantısına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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