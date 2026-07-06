NATO Zirvesi İçin Türkiye'ye Gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Resmi Programında Anıtkabir Ziyareti Yok

Beyaz Saray tarafından paylaşılan taslak programa göre, Amerikalı lider Beştepe’de oldukça yoğun ve kritik bir mesai harcayacak. Zirve kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelecek olan Trump’ın Ankara ajandasında en çok dikkat çeken unsur ise Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini kapsayan geleneksel Anıtkabir ziyaretinin mevcut planlamada yer almaması oldu. Uluslararası haber ajanslarının da ilk sıradan gördüğü bu detay, programın ilerleyen saatlerde değişme ihtimali bulunsa da şu anki takvimde boş bırakılmış durumda.

Beyaz Saray’ın açıkladığı programa göre Trump’ın Ankara programı

Salı

14.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve karşılamaya katılacak.

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.00

Başkan, devlet karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Beyaz Saray basın havuzu

19.05

Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

Çarşamba

08.00

Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Kapalı

10.30

Başkan, NATO Genel Sekreteri ile bir araya gelecek

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

10.50

Başkan, resmi karşılama ve NATO aile fotoğrafına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

11.15

Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

14.30

Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

15.30

Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

16.15

Başkan, basın toplantısına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya