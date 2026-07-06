NATO Zirvesi İçin Türkiye'ye Gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın Resmi Programında Anıtkabir Ziyareti Yok
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Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/trump...
Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye programının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ukrayna ve Suriye liderleriyle de kritik baş başa görüşmeler yapması beklenen Trump’ın resmi takviminde, Anıtkabir ziyaretinin şimdilik yer almaması uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
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Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde küresel siyasetin merkez üssü olmaya hazırlanırken, zirveye katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkentteki resmi diplomasi trafiği netlik kazandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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