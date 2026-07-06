Ankara'da NATO Alarmı: Yarından İtibaren Kapatılacak Yollar, Park Yasakları ve Tüm Önlemler
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Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde dünya siyasetinin kalbinin atacağı kritik NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda devlet başkanını ağırlayacak başkentte, 6-9 Temmuz tarihleri arasında devasa güvenlik önlemleri devrede olacak. Şehirdeki birçok ana bulvar ve cadde trafiğe kapatılırken; park yasakları, motokurye kısıtlamaları ve Esenboğa Havalimanı uçuş düzenlemeleri hayatı doğrudan etkileyecek. İşte zirve programı ve Ankara'da ulaşımı değiştirecek tüm detaylar.
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Başkent Ankara, yarın kapılarını açacak olan tarihi NATO Liderler Zirvesi için en üst düzey askeri ve lojistik hazırlıklarını tamamladı.
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Aynı güzergahlarda 9 Temmuz'a kadar çok sıkı bir park yasağı uygulanacak.
Zirvenin hareketli programı yarın sabah Ankara Ticaret Olur (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.
Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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