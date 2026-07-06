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Ankara'da NATO Alarmı: Yarından İtibaren Kapatılacak Yollar, Park Yasakları ve Tüm Önlemler

Ankara'da NATO Alarmı: Yarından İtibaren Kapatılacak Yollar, Park Yasakları ve Tüm Önlemler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 09:34
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Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde dünya siyasetinin kalbinin atacağı kritik NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda devlet başkanını ağırlayacak başkentte, 6-9 Temmuz tarihleri arasında devasa güvenlik önlemleri devrede olacak. Şehirdeki birçok ana bulvar ve cadde trafiğe kapatılırken; park yasakları, motokurye kısıtlamaları ve Esenboğa Havalimanı uçuş düzenlemeleri hayatı doğrudan etkileyecek. İşte zirve programı ve Ankara'da ulaşımı değiştirecek tüm detaylar.

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Başkent Ankara, yarın kapılarını açacak olan tarihi NATO Liderler Zirvesi için en üst düzey askeri ve lojistik hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Ankara, yarın kapılarını açacak olan tarihi NATO Liderler Zirvesi için en üst düzey askeri ve lojistik hazırlıklarını tamamladı.

İttifaka üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını 7-8 Temmuz tarihlerinde bir araya getirecek dev organizasyon nedeniyle Ankara Valiliği, 6-9 Temmuz tarihleri arasında şehir genelinde olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve kapsamında, havalimanı rotalarından liderlerin kalacağı otel çevrelerine kadar geniş bir alanda ulaşım yeniden şekilleniyor.

Ankara Valiliği'nin kararıyla zirve süresince protokolün kullanacağı ana güzergahlar ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi tamamen trafiğe kapatılacak. Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Mamak Ortaköy ile Yenimahalle Yuvaköy arasındaki bölümü başta olmak üzere; Mevlana, Özal, İsmet İnönü, Dumlupınar, Anadolu, Sakıp Sabancı, Ankara, Atatürk ve 1071 Malazgirt bulvarları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar araç geçişine kapatılacak. Ayrıca JW Marriott, Sheraton, Hilton, Divan ve Bilkent gibi liderlerin kalacağı 14 büyük otelin çevresinde de benzer önlemler uygulanacak.

Aynı güzergahlarda 9 Temmuz'a kadar çok sıkı bir park yasağı uygulanacak.

Aynı güzergahlarda 9 Temmuz'a kadar çok sıkı bir park yasağı uygulanacak.

Yol kenarları, iş merkezlerinin önleri, taksi durakları, kamu binaları, üniversiteler ve AVM otoparklarında hiçbir araç, karavan veya konteyner bulundurulamayacak. Bu noktalarda park halinde olan araçların hızla kaldırılması gerekiyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında motokuryelerin de 6-9 Temmuz tarihleri arasında yukarıda belirtilen bulvar, cadde ve otel çevrelerine giriş yapması tamamen yasaklandı. Lojistik akışın aksamaması adına gıda ve ilaç taşıyan kamyonlar için ise özel koridorlar belirlendi. Gıda kamyonları sadece İstanbul Yolu ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Toptancı Haline geçiş yapabilirken, acil tıbbi malzeme taşıyan araçlar ana arterlerin dışındaki alternatif yolları kullanmak zorunda olacak. Hava ulaşımında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı için belirli saatlerde uçuş kısıtlaması getiren bir NOTAM yayımladı.

Zirvenin hareketli programı yarın sabah Ankara Ticaret Olur (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.

Zirvenin hareketli programı yarın sabah Ankara Ticaret Olur (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açılışını yapacağı forumun ardından, Beştepe ve Ay Yıldız Karargahı'nda diplomatik temaslar ve resmi yemekler düzenlenecek. Liderlerin merakla beklenen resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı ise zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Gözler Erdoğan-Trump Zirvesinde: ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. İki liderin masasında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 motorlarının satışı, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi kritik küresel ve askeri başlıklar yer alıyor. Görüşmelerin ardından ikili anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı yapılması planlanıyor.

Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi şöyle:

Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi şöyle:

- Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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