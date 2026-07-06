Ankara'da NATO Alarmı: Yarından İtibaren Kapatılacak Yollar, Park Yasakları ve Tüm Önlemler

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açılışını yapacağı forumun ardından, Beştepe ve Ay Yıldız Karargahı'nda diplomatik temaslar ve resmi yemekler düzenlenecek. Liderlerin merakla beklenen resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı ise zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Gözler Erdoğan-Trump Zirvesinde: ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. İki liderin masasında Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 motorlarının satışı, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi kritik küresel ve askeri başlıklar yer alıyor. Görüşmelerin ardından ikili anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı yapılması planlanıyor.