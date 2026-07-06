Ders Müfredatında Tarihi Değişiklik: "Kurtuluş Savaşı" ve "Bizans" İfadeleri Ders Kitaplarından Çıkarıldı

Eğitim sisteminin yeni yol haritasının çizildiği görüşmede, ders kitaplarındaki anlatım dilinden konu yoğunluğuna kadar pek çok alanda dikkate değer düzenlemelere gidildiği bildirildi.

Yapılan en dikkat çekici revizyon, tarih ve coğrafya derslerindeki yerleşik kavramların değiştirilmesi oldu. Yeni eğitim programıyla birlikte, yıllardır kullanılan 'Bizans' kelimesi yerini 'Doğu Roma' ifadesine bırakırken, 'Haçlı Seferleri' tanımı ise 'Haçlı saldırıları' olarak yeniden şekillendirildi. Çevre ve deniz politikalarına yönelik terminolojide de güncellik esas alındı; müfredatta artık ormanlar için 'Yeşil Vatan', denizler için ise 'Mavi Vatan' ifadeleri tercih edilecek.

Değişiklikler arasında en çok öne çıkan başlık ise yakın tarih anlatımında yaşandı. Ders kitaplarındaki 'Kurtuluş Savaşı' ifadesinin kaldırıldığını ve artık 'Milli Mücadele' tanımının esas alınacağını belirten Bakan Tekin, bu kararın gerekçesini de milletvekilleriyle paylaştı. Cumhuriyet öncesinde de büyük bir Osmanlı Devleti'nin var olduğunu hatırlatan Tekin, 'Neyden kurtulduk da Kurtuluş Savaşı diyoruz?' sorusunu yönelterek, yaşanan süreci 'Milli Mücadele' olarak adlandırmanın tarihi gerçekliğe daha uygun olduğunu vurguladı.

Kavramsal dönüşümlerin yanı sıra öğrencilerin ders yükünü hafifletecek önemli bir adım da hayata geçirildi. Bakan Tekin, çocukların öğrenim sürecinde zihinsel yorgunluğa sebep olan, pratik yaşamda karşılığı bulunmayan ağır ve gereksiz konuların programdan tamamen çıkarıldığını duyurdu. Bu ayıklama süreci sonucunda, eğitim içeriğinde ortalama yüzde 35'lik bir sadeleştirmeye gidilerek öğrencilere daha odaklı ve sade bir öğrenim modeli sunulması hedeflendi.