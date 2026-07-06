Ders Müfredatında Tarihi Değişiklik: "Kurtuluş Savaşı" ve "Bizans" İfadeleri Ders Kitaplarından Çıkarıldı
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Kaynak: https://www.ensonhaber.com/yusuf-teki...
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda okutulacak ders kitaplarında kapsamlı bir terim ve içerik revizyonuna gitti. Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin zihinsel yükünü hafifletmek amacıyla müfredatın yüzde 35 oranında azaltıldığını belirtirken; 'Kurtuluş Savaşı' yerine 'Milli Mücadele', 'Bizans' yerine ise 'Doğu Roma' tanımlamalarının kullanılacağını açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği özel toplantıda Türkiye'nin eğitim müfredatında yapılan köklü değişikliklerin detaylarını paylaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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