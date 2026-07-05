Uzman İsimden İklim Değişikliği İçin Kritik Uyarı: “Güvenlik Sorununa Dönecek”

Atmosferde biriken sera gazlarının sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar, seller, taşkınlar, tropikal fırtınalar ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının hem sıklığını hem de şiddetini artırdığını belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, bunun yalnızca doğal yaşamı değil, ekonomik faaliyetleri ve toplumsal yaşamı da doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkeş, 'Sorumsuz ve dikkatsiz insan eylemleri; biyosferden atmosfere kadar yerkürenin temel bileşenlerine ve tüm yaşam alanlarına zarar vermeyi sürdürüyor, bugünkü ve gelecek kuşakların yaşamını tehlikeye atıyor.' dedi.

Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Türkeş, artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar, kuraklık, seller ve orman yangınlarının her geçen yıl daha sık ve daha yıkıcı hâle geldiğini söyledi.

Son yıllarda Avustralya, ABD, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'de yaşanan büyük orman yangınlarının iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu belirten Türkeş, özellikle 2021, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de yaşanan büyük yangınların bu eğilimin çarpıcı örnekleri olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2025 yılı orman yangınları sezonu, ülke tarihinin en büyük ikinci orman kaybı olarak kayıtlara geçti. 6.800'den fazla yangında milyonlarca hektar orman yanıp kül oldu. 2026'da ise 3.224 yangınla mücadele edildi. Sadece bu yıl 40.032 hektar orman alanı yok oldu. Son 24 yılda ise Türkiye'de toplam 328.000 hektar orman kül oldu.

Avrupa'da ve dünyada da durum aynı; Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avustralya ve ABD’de yaşanan büyük yangınlar hepimizin gözünün önünde.

İklim değişikliğinin yalnızca yangınlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Türkeş; Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde çekirge istilalarının arttığını, tarımsal üretimin zarar gördüğünü ve dünyanın birçok bölgesinde daha önce görülmeyen şiddette meteorolojik ve hidrolojik afetlerin yaşandığını dile getirdi.

İklim değişikliğinin en ciddi sonuçlarından birinin kuraklık olduğuna dikkat çeken Türkeş, dünya genelinde ve Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmaların gelecekte kuraklığın daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli yaşanacağını ortaya koyduğunu söyledi.

Kuraklığın yalnızca su kaynaklarını değil; tarımsal üretimi, enerji arzını, doğal ekosistemleri ve ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilediğini belirten Türkeş, su güvenliği konusunda acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.