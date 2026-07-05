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MEB, LGS Tercihleri İçin "Rota Maarif" Platformunu 10 Temmuz’da Açacak

MEB, LGS Tercihleri İçin "Rota Maarif" Platformunu 10 Temmuz’da Açacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.07.2026 - 14:51
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 10 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. MEB, LGS tercihlerinde öğrencilere okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan 'Rota Maarif' dijital platformunu geliştirdi. MEB’in yeni platformu, sonuçların açıklanacağı 10 Temmuz’da erişime açılacak.

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İyi bir lisede okumak isteyen yüz binlerce ortaokul öğrencisi LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

İyi bir lisede okumak isteyen yüz binlerce ortaokul öğrencisi LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan 'Rota Maarif' bilgilendirme sistemi hazırlandı. Rota Maarif'te kullanıcılar; okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Bu bilgiler sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

Rota Maarif ne zaman açılacak?

Rota Maarif ne zaman açılacak?

Rota Maarif, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hâle gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezî sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilimi ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek.

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkânları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

'Rota Maarif', tüm vatandaşlar için ortak bir okul bilgi platformu özelliği taşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı olarak inceleyebilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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