MEB, LGS Tercihleri İçin "Rota Maarif" Platformunu 10 Temmuz’da Açacak
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 10 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. MEB, LGS tercihlerinde öğrencilere okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan 'Rota Maarif' dijital platformunu geliştirdi. MEB’in yeni platformu, sonuçların açıklanacağı 10 Temmuz’da erişime açılacak.
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İyi bir lisede okumak isteyen yüz binlerce ortaokul öğrencisi LGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
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Rota Maarif ne zaman açılacak?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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