MEB, LGS Tercihleri İçin "Rota Maarif" Platformunu 10 Temmuz’da Açacak

Rota Maarif, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hâle gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezî sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilimi ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek.

Sistem, öğrenci tercihleri hizmeti dışında da bazı kolaylıklar getiriyor. Öğretmenler, tayin ve yer değiştirme dönemlerinde sistem üzerinden okullar hakkında bilgi alabilecek, görev yapmayı düşündükleri kurumların konumu, türü ve imkânları hakkında ön değerlendirme yapabilecek.

'Rota Maarif', tüm vatandaşlar için ortak bir okul bilgi platformu özelliği taşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı olarak inceleyebilecek.