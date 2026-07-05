İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Sebebiyle Sular Altında Kalan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın Son Hali Paylaşıldı

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İstanbul'un genelinde aniden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, şehrin birçok noktasında hayatı adeta felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve esnaflar zor anlar yaşarken, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri daha sel suları sebebiyle zarar gördü.
Tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı, yoğun yağış sonrasında tamamen sular altında kaldı. Çarşı esnafı aniden yükselen su seviyesi karşısında çaresiz kalırken birçok kitap kullanılamaz hale geldi.
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Esnaf, dizlerine kadar gelen suyun içinde dükkanlarını ve kitapları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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