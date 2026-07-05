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İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Sebebiyle Sular Altında Kalan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın Son Hali Paylaşıldı

İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Sebebiyle Sular Altında Kalan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın Son Hali Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 14:15

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İstanbul'un genelinde aniden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, şehrin birçok noktasında hayatı adeta felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve esnaflar zor anlar yaşarken, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri daha sel suları sebebiyle zarar gördü. 

Tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı, yoğun yağış sonrasında tamamen sular altında kaldı. Çarşı esnafı aniden yükselen su seviyesi karşısında çaresiz kalırken birçok kitap kullanılamaz hale geldi.

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Esnaf, dizlerine kadar gelen suyun içinde dükkanlarını ve kitapları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Esnaf, dizlerine kadar gelen suyun içinde dükkanlarını ve kitapları kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Sahaf çarşıları sadece ticari birer alan değil, asırlık bir kültürün, yaşanmışlığın ve tarihin kokusunu barındıran yaşayan hafıza merkezleridir. Dijitalleşen dünyada sayfalarına dokunarak kokusunu içimize çektiğimiz o eski basım kitaplar, nadide el yazmaları ve baskısı bitmiş eserler bu çarşının dükkanlarında geleceğe taşınır. Yaşanan bu su baskınında, dükkanların önünde bulunan tezgahlardaki yüzlerce kitap suya kapılarak kullanılamaz hale geldi. Sadece maddi bir zarar değil, geri getirilmesi imkansız olan kültürel bir mirasın da sular altında kalması çarşı sakinlerini ve kitapseverleri derinden yaraladı. Gelecekte bu tarz tarihi mekanların benzer afetlerden korunması için altyapı çalışmalarının çok daha titiz ve kalıcı şekilde yapılması gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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