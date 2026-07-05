İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Sebebiyle Sular Altında Kalan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın Son Hali Paylaşıldı

Sahaf çarşıları sadece ticari birer alan değil, asırlık bir kültürün, yaşanmışlığın ve tarihin kokusunu barındıran yaşayan hafıza merkezleridir. Dijitalleşen dünyada sayfalarına dokunarak kokusunu içimize çektiğimiz o eski basım kitaplar, nadide el yazmaları ve baskısı bitmiş eserler bu çarşının dükkanlarında geleceğe taşınır. Yaşanan bu su baskınında, dükkanların önünde bulunan tezgahlardaki yüzlerce kitap suya kapılarak kullanılamaz hale geldi. Sadece maddi bir zarar değil, geri getirilmesi imkansız olan kültürel bir mirasın da sular altında kalması çarşı sakinlerini ve kitapseverleri derinden yaraladı. Gelecekte bu tarz tarihi mekanların benzer afetlerden korunması için altyapı çalışmalarının çok daha titiz ve kalıcı şekilde yapılması gerekiyor.