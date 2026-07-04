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Fransa'da Klima Savaşları Başladı: AVM'de İki Kişi Klima İçin Saç Saça Kavga Etti!

Fransa'da Klima Savaşları Başladı: AVM'de İki Kişi Klima İçin Saç Saça Kavga Etti!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 20:21

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Fransa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar, kamusal alanlarda gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Daha önce klimaya ya da herhangi bir soğutucu ekipmana ihtiyaç duymamış olan Avrupalılar ne yapacağını şaşırdı. Klima satan mağazalardan izdiham görüntüleri gelmeye başladı. 

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir alışveriş merkezinde iki kadının tekme tokat kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında saç saça baş başa birbirine giren kadınları ayırmak için güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler büyük çaba sarf etti. 

Kaynak: TRT HABER

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaTKST...
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Sıcak hava dalgaları sadece fiziksel sağlığı değil, insan psikolojisini de doğrudan etkileyerek öfke kontrolünü zorlaştırıyor.

Sıcak hava dalgaları sadece fiziksel sağlığı değil, insan psikolojisini de doğrudan etkileyerek öfke kontrolünü zorlaştırıyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların vücuttaki stres hormonlarını artırdığını ve bireyleri çok daha agresif hale getirebildiğini belirtiyor. Özellikle klimalı alanlardaki yoğunluk, sıra kavgaları ya da serinleme alanlarının paylaşımı gibi küçük sürtüşmeler, bu örnekte olduğu gibi büyük birer arbedeye dönüşebiliyor. Küresel iklim krizinin getirdiği bu yeni 'sosyal gerilim' dalgası, önümüzdeki yıllarda alışveriş merkezlerinden toplu taşımalara kadar her yerde daha fazla güvenlik ve kamusal önlem alınması gerekeceğini net bir şekilde gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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