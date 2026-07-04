Fransa'da Klima Savaşları Başladı: AVM'de İki Kişi Klima İçin Saç Saça Kavga Etti!

Fransa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar, kamusal alanlarda gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Daha önce klimaya ya da herhangi bir soğutucu ekipmana ihtiyaç duymamış olan Avrupalılar ne yapacağını şaşırdı. Klima satan mağazalardan izdiham görüntüleri gelmeye başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir alışveriş merkezinde iki kadının tekme tokat kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında saç saça baş başa birbirine giren kadınları ayırmak için güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler büyük çaba sarf etti.

Kaynak: TRT HABER