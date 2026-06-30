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Başkentte Zirve Alarmı: NATO Zirvesi Sırasında Atlı Polisler de Görev Yapacak

Başkentte Zirve Alarmı: NATO Zirvesi Sırasında Atlı Polisler de Görev Yapacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 20:48

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Bildiğiniz üzere başkentte gerçekleşecek olan NATO zirvesi için hummalı bir çalışma var. Haftalardır Ankara'nın bazı sokaklarında tadilat yapılıyor, binaların dış cepheleri yenileniyor, sokaklardaki mazgallara kadar pek çok detay üzerinde düzenleme yapılıyor. 

Ek tedbirler kapsamında atlı polisler de sahaya indi. Gazeteci Mevlüt İşli, NATO Zirvesi için görev yapacak olan atlı polisleri paylaştı.

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Donald Trump'ı da bu atlar karşılayacak.

Donald Trump'ı da bu atlar karşılayacak.

Atlı polis birlikleri, modern asayiş stratejilerinde sadece bir nostalji veya görsellik unsuru olarak değil, çok yönlü birer operasyonel güç olarak konumlandırılıyor. Ankara Atlı Polis Grup Amirliği, ilk olarak 1995 yılında Kızılay'da kuruldu. O günden bu yana eğitim, sportif faaliyetler ve resmi gösteri amaçlı görevlerde aktif bir rol oynuyor. Atlı polislerin asayiş yönetimindeki en büyük gücü, yüksek konum avantajından geliyor. Bir atlı polis, yürüyen ya da motorize bir ekibe kıyasla kalabalıkları çok daha yüksek bir noktadan görebiliyor ve potansiyel olayları erkenden sezebiliyor. Atların devasa fiziki yapısı, toplumsal olaylarda doğal bir barikat görevi görerek suç oranlarını düşürmede psikolojik bir caydırıcılık yaratıyor.

  • Gazeteci Mevlüt İşli'nin söylediğine göre başkentteki kritik zirve kapsamında toplam 22 atlı polis personeli görev alacak. Bu ekipler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, oteller bölgesi, Kuğulu Park ve Kızılay gibi stratejik lokasyonlarda Yunus ekipleriyle koordineli olarak ek güvenlik tedbirleri uygulayacak. Donald Trump'ı da bu ekip karşılayacak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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