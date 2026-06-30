Başkentte Zirve Alarmı: NATO Zirvesi Sırasında Atlı Polisler de Görev Yapacak

Bildiğiniz üzere başkentte gerçekleşecek olan NATO zirvesi için hummalı bir çalışma var. Haftalardır Ankara'nın bazı sokaklarında tadilat yapılıyor, binaların dış cepheleri yenileniyor, sokaklardaki mazgallara kadar pek çok detay üzerinde düzenleme yapılıyor.

Ek tedbirler kapsamında atlı polisler de sahaya indi. Gazeteci Mevlüt İşli, NATO Zirvesi için görev yapacak olan atlı polisleri paylaştı.

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