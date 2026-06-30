Başkentte Zirve Alarmı: NATO Zirvesi Sırasında Atlı Polisler de Görev Yapacak

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Bildiğiniz üzere başkentte gerçekleşecek olan NATO zirvesi için hummalı bir çalışma var. Haftalardır Ankara'nın bazı sokaklarında tadilat yapılıyor, binaların dış cepheleri yenileniyor, sokaklardaki mazgallara kadar pek çok detay üzerinde düzenleme yapılıyor.
Ek tedbirler kapsamında atlı polisler de sahaya indi. Gazeteci Mevlüt İşli, NATO Zirvesi için görev yapacak olan atlı polisleri paylaştı.
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Donald Trump'ı da bu atlar karşılayacak.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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