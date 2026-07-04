Tramvay Güçlükle İlerledi: Sağanak Sonrası Göle Dönen İstiklal Caddesi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günlerdir yapılan üst üste uyarıların ardından beklenen yağış megakenti etkisi altına aldı. Günlük hayatı bir anda durma noktasına getiren kuvvetli yağış, İstanbullulara zor anlar yaşatırken hava sıcaklıklarında da ani bir düşüşü beraberinde getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul, sabah saatlerinde yoğun bir sağanak yağışa teslim oldu. Şehrin en işlek merkezlerinde ve meydanlarında kaydedilen görüntülerde, vatandaşların ve esnafın aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandığı net bir şekilde görüldü. İstiklal Caddesi de yağıştan nasibini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle İstanbul'un kalbi sayılan İstiklal Caddesi'nde kaydedilen anlar, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın