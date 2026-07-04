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Tramvay Güçlükle İlerledi: Sağanak Sonrası Göle Dönen İstiklal Caddesi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Tramvay Güçlükle İlerledi: Sağanak Sonrası Göle Dönen İstiklal Caddesi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 21:50 Son Güncelleme: 04.07.2026 - 22:39

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Günlerdir yapılan üst üste uyarıların ardından beklenen yağış megakenti etkisi altına aldı. Günlük hayatı bir anda durma noktasına getiren kuvvetli yağış, İstanbullulara zor anlar yaşatırken hava sıcaklıklarında da ani bir düşüşü beraberinde getirdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul, sabah saatlerinde yoğun bir sağanak yağışa teslim oldu. Şehrin en işlek merkezlerinde ve meydanlarında kaydedilen görüntülerde, vatandaşların ve esnafın aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandığı net bir şekilde görüldü. İstiklal Caddesi de yağıştan nasibini aldı.

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Özellikle İstanbul'un kalbi sayılan İstiklal Caddesi'nde kaydedilen anlar, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.

Özellikle İstanbul'un kalbi sayılan İstiklal Caddesi'nde kaydedilen anlar, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.

Megakentin simgelerinden olan tarihi Taksim tramvayı, sularla kaplanan cadde üzerinde adeta bir nehirde ilerler gibi yoluna devam etti. Sular, dükkanların kapılarına kadar dayanırken, caddede yürüyen insanlar saçakların altına sığınmak zorunda kaldı. Yağışın sadece yayaları değil, araç trafiğini de doğrudan etkilediği şehirde, birçok ana arterde su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte zorlandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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