Tramvay Güçlükle İlerledi: Sağanak Sonrası Göle Dönen İstiklal Caddesi'nden Görüntüler Paylaşıldı

Günlerdir yapılan üst üste uyarıların ardından beklenen yağış megakenti etkisi altına aldı. Günlük hayatı bir anda durma noktasına getiren kuvvetli yağış, İstanbullulara zor anlar yaşatırken hava sıcaklıklarında da ani bir düşüşü beraberinde getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul, sabah saatlerinde yoğun bir sağanak yağışa teslim oldu. Şehrin en işlek merkezlerinde ve meydanlarında kaydedilen görüntülerde, vatandaşların ve esnafın aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandığı net bir şekilde görüldü. İstiklal Caddesi de yağıştan nasibini aldı.