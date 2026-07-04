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Meteoroloji, AKOM, Valilik Art Arda Uyarmıştı: Sağanak Yağış İstanbul'u Vurdu!

Meteoroloji, AKOM, Valilik Art Arda Uyarmıştı: Sağanak Yağış İstanbul'u Vurdu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 12:19
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Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Megakentte saat 11.00 itibarıyla kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi.

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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Caddeler göle döndü.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Caddeler göle döndü.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul, sağanak yağışa teslim oldu. Hava sıcaklığı 27 dereceye kadar gerilerken, birçok ilçede sağanak etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Pek çok ilçede cadde ve sokakları su bastı. Araçlar güçlükle ilerlerken pazar esnafı yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İşte İstanbul'dan yağış görüntüleri:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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