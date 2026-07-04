Meteoroloji, AKOM, Valilik Art Arda Uyarmıştı: Sağanak Yağış İstanbul'u Vurdu!

Yapılan uyarıların ardından İstanbul, sağanak yağışa teslim oldu. Hava sıcaklığı 27 dereceye kadar gerilerken, birçok ilçede sağanak etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Pek çok ilçede cadde ve sokakları su bastı. Araçlar güçlükle ilerlerken pazar esnafı yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.