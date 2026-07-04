Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul Dahil 23 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeybatı ve doğu kesimlerde bugünden itibaren biraz azalacak. Diğer bölgelerde ise termometrelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. İstanbul, Kırklareli, Kars, Tekirdağ’da sarı kodlu uyarı verildi.

Tahminlere göre; Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar mevkii, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimleri de bu yağışlı sistemden etkilenecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.