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Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul Dahil 23 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul Dahil 23 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 09:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ait güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması beklenirken, birçok ilde ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Özellikle megakent İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Doğu Anadolu'nun bazı illerine uyarı verildi.

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İstanbul'a sarı kodlu uyarı.

İstanbul'a sarı kodlu uyarı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeybatı ve doğu kesimlerde bugünden itibaren biraz azalacak. Diğer bölgelerde ise termometrelerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. İstanbul, Kırklareli, Kars, Tekirdağ’da sarı kodlu uyarı verildi.

Tahminlere göre; Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar mevkii, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimleri de bu yağışlı sistemden etkilenecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi.

Meteoroloji saat verdi.

Meteoroloji'nin paylaştığı haritalara göre yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Asıl etkisini ise saat 12.00'den itibaren gösterecek. Öğle saatleriyle birlikte yağışların 23 kentte kendisini göstermesi bekleniyor. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsUzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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