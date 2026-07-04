Meteoroloji Saat Verdi: İstanbul Dahil 23 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ait güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması beklenirken, birçok ilde ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Özellikle megakent İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Doğu Anadolu'nun bazı illerine uyarı verildi.
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İstanbul'a sarı kodlu uyarı.
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Meteoroloji saat verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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