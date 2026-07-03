Deniz Göktaş Tutuklanmadan Önce Son Esprisiyle Herkesi Güldürdü
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Mutlak butlan kararıyla CHP başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş'a destek amaçlı adliyeye gitti. Gazeteci Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatıyla konuşmasını X hesabından paylaştı. Pehlivan'ın paylaşımına göre Deniz Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' demiş... Öte yandan Deniz Göktaş'ın 'Neşemizi çalamayacaklar' dediği de aktarıldı.
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Deniz Göktaş: "Neşemizi çalamayacaklar."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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