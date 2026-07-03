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Deniz Göktaş Tutuklanmadan Önce Son Esprisiyle Herkesi Güldürdü

Deniz Göktaş Tutuklanmadan Önce Son Esprisiyle Herkesi Güldürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 16:38 Son Güncelleme: 03.07.2026 - 17:07
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Mutlak butlan kararıyla CHP başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Deniz Göktaş'a destek amaçlı adliyeye gitti. Gazeteci Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatıyla konuşmasını X hesabından paylaştı. Pehlivan'ın paylaşımına göre Deniz Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' demiş... Öte yandan Deniz Göktaş'ın 'Neşemizi çalamayacaklar' dediği de aktarıldı.

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Deniz Göktaş: "Neşemizi çalamayacaklar."

Deniz Göktaş: "Neşemizi çalamayacaklar."
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Gazeteci Barış Pehlivan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Aslan ile konuştum. İki özel bilgi paylaştı… 

Bir: Deniz tutuklama sonrası avukatlarına “neşemizi çalamayacaklar” demiş. 

İki: Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” demiş.'

Öte yandan adliyeye giden Kemal Kılıçdaroğlu, 'Deniz Bey'le kısa bir süre görüştüm, morali yerinde. Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin, çağdaş uygarlığı yakalaması mümkün değildir' açıklamasında bulunmuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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