Ezhel Arkadaşı Deniz Göktaş İçin Berlin'de Düzenlenecek Eyleme Çağrı Yaptı
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından tepkiler sürerken, rapçi Ezhel'den de destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezhel, Berlin'de Göktaş'a destek amacıyla bir protesto düzenleneceğini duyurdu.
Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını yalnızca bir sanatçıyı değil, ifade özgürlüğü ile mizahı da hedef alan bir gelişme olarak değerlendiren Ezhel, dayanışma çağrısı yaptı. Rapçi, ifade özgürlüğüne sahip çıkmak isteyenleri Berlin'de gerçekleştirilecek protestoya katılmaya davet etti.
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Deniz Göktaş bugün tutuklanmıştı.
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Berlin'de yapılacak eylem için çağrı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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