Ezhel Arkadaşı Deniz Göktaş İçin Berlin'de Düzenlenecek Eyleme Çağrı Yaptı

Ezhel, paylaşımında, “Deniz Göktaş'ın tutuklanması, sadece bir komedyenin değil; mizahın, sanatın ve ifade özgürlüğünün de yargılanması anlamına geliyor. Yarın sesimizi barışçıl bir şekilde yükseltmek, ifade özgürlüğüne sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rapçi, yarın saat 13.00'te Almanya'nın başkenti Berlin'deki Oranienplatz'da düzenlenecek protestoya da çağrı yaparak, “İfade özgürlüğü herkes içindir. Bugün susarsak, yarın konuşacak alanımız daha da daralır. Gelebilen herkesi bekliyoruz.” dedi.