article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ezhel Arkadaşı Deniz Göktaş İçin Berlin'de Düzenlenecek Eyleme Çağrı Yaptı

Ezhel Arkadaşı Deniz Göktaş İçin Berlin'de Düzenlenecek Eyleme Çağrı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 20:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından tepkiler sürerken, rapçi Ezhel'den de destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezhel, Berlin'de Göktaş'a destek amacıyla bir protesto düzenleneceğini duyurdu.

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını yalnızca bir sanatçıyı değil, ifade özgürlüğü ile mizahı da hedef alan bir gelişme olarak değerlendiren Ezhel, dayanışma çağrısı yaptı. Rapçi, ifade özgürlüğüne sahip çıkmak isteyenleri Berlin'de gerçekleştirilecek protestoya katılmaya davet etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz Göktaş bugün tutuklanmıştı.

Deniz Göktaş bugün tutuklanmıştı.

'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek açıklamaları sürüyor. Bu kez dayanışma çağrısı rapçi Ezhel'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ezhel, Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bir eylem düzenleneceğini duyurdu. Rapçi, ifade özgürlüğüne destek vermek isteyenleri protestoya katılmaya davet etti.

Berlin'de yapılacak eylem için çağrı yaptı.

Berlin'de yapılacak eylem için çağrı yaptı.

Ezhel, paylaşımında, “Deniz Göktaş'ın tutuklanması, sadece bir komedyenin değil; mizahın, sanatın ve ifade özgürlüğünün de yargılanması anlamına geliyor. Yarın sesimizi barışçıl bir şekilde yükseltmek, ifade özgürlüğüne sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rapçi, yarın saat 13.00'te Almanya'nın başkenti Berlin'deki Oranienplatz'da düzenlenecek protestoya da çağrı yaparak, “İfade özgürlüğü herkes içindir. Bugün susarsak, yarın konuşacak alanımız daha da daralır. Gelebilen herkesi bekliyoruz.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın