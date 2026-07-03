Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Fotoğraf Krizi’nin Başrolünde Yer Alan “Paraşüt Akademisyen” Gündemde

Yasin Ramazan Başaran sevdiğim biri.

Törende bu görüntüyü vermek talihsiz, hatta 'cringe' olmuş. Öğrenciyle didişmeye gerek yok. Büyüklük gösterilip 'canın sağolsun' denip diploması verilebilirdi. Hoca törenin tansiyonuyla süreci yönetememiş.

Sözüm aslında hocaya değil, 'törenin düzenini reddeden öğrenciye pekâlâ vermeyebilir' diyenlerin garip destek çabalarına.

'Beni sevmiyorsan hak ettiğini vermem' tavrı meşrulaştırılamaz. Sonuçta kazanılmış hak var ortada, Yasin Ramazan Başaran'ın bir lütfu değil.

İnancı gereği elini sıkmayan bir kadın öğrenciye törenin düzenini reddettiği için diplomasını vermeseydi de aynı şeyleri söyleyecek miydiniz?

Daha önce bunlar yaşandı, ne tepkiler verildiğini biliyorum. Ben de verdiğim bir [dolaylı] tepkinin sonucunda işsiz kaldım 2019'da.

Her şeyden önce üniversite öğrenciler için var. Bunu hep unutuyoruz.

Önce öğrenci. Bizi sevse de sevmese de önce öğrenci. Hangi cinsel yönelime veya siyasi tavra sahip olursa olsun önce öğrenci. Hoca olmanın gereği bu. Böyle öğrendik, bunu savunacağız.