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Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Fotoğraf Krizi’nin Başrolünde Yer Alan “Paraşüt Akademisyen” Gündemde

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Fotoğraf Krizi’nin Başrolünde Yer Alan “Paraşüt Akademisyen” Gündemde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 18:49
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Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün mezuniyet töreni, diploma krizine sahne oldu. Diplomasını almak için sahneye çıkan bir öğrenci, 'kayyum rektör' olarak adlandırılan Naci İnci tarafından atanan akademisyen Yasin Başaran Yılmaz'la fotoğraf çektirmek istemedi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin diplomasını adeta rehin alan Başaran'a tepki yağdı. 'Paraşüt akademisyen' olarak anılan Başaran, X hesabından 'Show' açıklaması yaparken okları bir kez daha üzerine çekti.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun Başaran'ın görevden uzaklaştırılması talep edilirken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, faturayı öğrenciye kesti Öğrencinin mezun kartı iptal edildi, fakülteye girişi yasaklandı.

Peki, 'paraşüt akademisyen' nedir? Neden bu ifade kullanılıyor?

Tüm yaşananlar ve yağan tepkiler..

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Diplomasını alan öğrenci akademisyen, Yasin Ramazan Başaran'la fotoğraf çektirmek istemedi. Başaran, diplomayı vermemekte direndi. O anlar👇🏻

Başaran'ın görevden uzaklaştırılması talep edildi ancak; ceza öğrenciye kesildi!

Başaran'ın görevden uzaklaştırılması talep edildi ancak; ceza öğrenciye kesildi!

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Toplumun her kesiminden tepki yağarken Yasin Ramazan Başaran'ın bölümden uzaklaştırılması talep edildi.

 Ancak üniversite yönetimini elinde bulunduran ve kamuoyunda 'kayyum rektör' olarak anılan Naci İnci, skandal bir karara imza attı. Fotoğraf dayatmasına boyun eğmeyen mezun öğrencinin mezun kartı iptal edildi ve 5 yıl boyunca kampüse giriş yasağı getirildi. Akademik başarıyı cezalandıran bu karar, üniversitedeki baskıcı zihniyetin ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.

'Paraşüt akademisyen'den savunma: "Showunuzun parçası olamam."

'Paraşüt akademisyen'den savunma: "Showunuzun parçası olamam."
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Tepkilerin odağındaki isim olan Yasin Ramazan Başaran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada okları adeta kendisine çevirdi. Kendisini eleştiren binlerce kişiye karşı sergilediği zorbalığı savunan Başaran, şu ifadeleri kullandı:

'Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil Felsefe Bölümü'nü temsil ediyorum, sizin showunuzun bir parçası olamam.'

'Paraşüt akademisyen' nedir? Neden 'paraşüt akademisyen' deniliyor?

'Paraşüt akademisyen' nedir? Neden 'paraşüt akademisyen' deniliyor?

Mezuniyet töreninde sergilediği tavırla gündeme oturan Yasin Ramazan Başaran, 'paraşüt akademisyen' olarak anılıyor.

Peki, 'paraşüt akademisyen' ne demek?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Başaran, 2024 yılında üniversitenin iradesi hiçe sayılarak rektörlük koltuğuna oturtulan Naci İnci tarafından felsefe bölümüne atanmıştı. Hak etmediği kadrolara dışarıdan atanan isimler için 'paraşüt' kullanılıyor.

Bölümlerin ihtiyaç-talepleri dışında dışarıdan atananlar için Boğaziçi Üniversitesi'nde hak arayan akademisyen ve öğrenciler 'paraşüt' terimini kullanıyor.

Yaşanan mezuniyet skandalının ardından Yasin Ramazan Başaran için “paraşüt akademisyen” ifadesi kullanılmaya başlandı.

Yasin Ramazan Başaran'ın açıklamasına gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

Yasin Ramazan Başaran'ın açıklamasına gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:
twitter.com
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Yasin Ramazan Başaran sevdiğim biri.

Törende bu görüntüyü vermek talihsiz, hatta 'cringe' olmuş. Öğrenciyle didişmeye gerek yok. Büyüklük gösterilip 'canın sağolsun' denip diploması verilebilirdi. Hoca törenin tansiyonuyla süreci yönetememiş.

Sözüm aslında hocaya değil, 'törenin düzenini reddeden öğrenciye pekâlâ vermeyebilir' diyenlerin garip destek çabalarına.

'Beni sevmiyorsan hak ettiğini vermem' tavrı meşrulaştırılamaz. Sonuçta kazanılmış hak var ortada, Yasin Ramazan Başaran'ın bir lütfu değil.

İnancı gereği elini sıkmayan bir kadın öğrenciye törenin düzenini reddettiği için diplomasını vermeseydi de aynı şeyleri söyleyecek miydiniz? 

Daha önce bunlar yaşandı, ne tepkiler verildiğini biliyorum. Ben de verdiğim bir [dolaylı] tepkinin sonucunda işsiz kaldım 2019'da.

Her şeyden önce üniversite öğrenciler için var. Bunu hep unutuyoruz. 

Önce öğrenci. Bizi sevse de sevmese de önce öğrenci. Hangi cinsel yönelime veya siyasi tavra sahip olursa olsun önce öğrenci. Hoca olmanın gereği bu. Böyle öğrendik, bunu savunacağız.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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