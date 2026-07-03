Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Fotoğraf Krizi’nin Başrolünde Yer Alan “Paraşüt Akademisyen” Gündemde
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün mezuniyet töreni, diploma krizine sahne oldu. Diplomasını almak için sahneye çıkan bir öğrenci, 'kayyum rektör' olarak adlandırılan Naci İnci tarafından atanan akademisyen Yasin Başaran Yılmaz'la fotoğraf çektirmek istemedi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrencinin diplomasını adeta rehin alan Başaran'a tepki yağdı. 'Paraşüt akademisyen' olarak anılan Başaran, X hesabından 'Show' açıklaması yaparken okları bir kez daha üzerine çekti.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun Başaran'ın görevden uzaklaştırılması talep edilirken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, faturayı öğrenciye kesti Öğrencinin mezun kartı iptal edildi, fakülteye girişi yasaklandı.
Peki, 'paraşüt akademisyen' nedir? Neden bu ifade kullanılıyor?
Tüm yaşananlar ve yağan tepkiler..
Başaran'ın görevden uzaklaştırılması talep edildi ancak; ceza öğrenciye kesildi!
'Paraşüt akademisyen'den savunma: "Showunuzun parçası olamam."
'Paraşüt akademisyen' nedir? Neden 'paraşüt akademisyen' deniliyor?
Yasin Ramazan Başaran'ın açıklamasına gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın