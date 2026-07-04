Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Tanışma' Uygulaması Hazırladığı İddiası Yalanlandı
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X'te '@musikiisinas' isimli kullanıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Kullanıcının paylaşımına göre Bakanlığın tanışma uygulaması hazırladığı iddia edildi. Ancak kullanıcı sonrasında yanlış anladığını belirterek sözlerini düzeltti, işin aslını açıkladı.
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Bir kullanıcı Aile Bakanlığı'nın tanışma uygulaması hazırladığını iddia etti.
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Ancak sözlerinin yanlış anladığını belirten kullanıcı işin aslını açıkladı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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