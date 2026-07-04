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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Tanışma' Uygulaması Hazırladığı İddiası Yalanlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Tanışma' Uygulaması Hazırladığı İddiası Yalanlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 10:17
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X'te '@musikiisinas' isimli kullanıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Kullanıcının paylaşımına göre Bakanlığın tanışma uygulaması hazırladığı iddia edildi. Ancak kullanıcı sonrasında yanlış anladığını belirterek sözlerini düzeltti, işin aslını açıkladı.

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Bir kullanıcı Aile Bakanlığı'nın tanışma uygulaması hazırladığını iddia etti.

Bir kullanıcı Aile Bakanlığı'nın tanışma uygulaması hazırladığını iddia etti.
twitter.com

Söz konusu tweet şöyleydi:

'Evet beklenen güncellemeyle geldim. Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Hanımla bir görüşme gerçekleştirdik. Esasında olayın başlangıcı bakanımızın benim Instagram’daki bir icramı beğenmesi üzerine attığı bir takdir mesajıydı. Kendilerine teşekkür etmiştim ve konuşmamız sonlanmıştı ancak sonrasında benim goygoyuna attığım bir tweet üzerine olaylar gelişti. Bakanımız tweetimi gördüğünü söyleyerek bana tekrar mesaj attı, Biraz konuştuk ve konuşmamızın sonunda beni makamına davet etti. Kendilerine önce kısa bir 'rebab' dinletisi sundum ardından malum evlilik muhabbetlerini konuştuk :)) 

Şurada bir gedik açtık sanırım, gençlerin evlenebilmesi için verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edileceği bir platform üzerinde çalışmalara başlanmış ve atılan mesajlara da ciddi bir şekilde dönüş yapmışlar.. Benim için de unutulmayacak bir anı oldu. Kendilerine bu konudaki hassasiyetleri, nazik davetleri ve samimi ilgileri için teşekkür ediyorum🌷'

Ancak sözlerinin yanlış anladığını belirten kullanıcı işin aslını açıkladı👇🏻

Ancak sözlerinin yanlış anladığını belirten kullanıcı işin aslını açıkladı👇🏻
twitter.com

'Arkadaşlar küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Attığım tweette Bakanlık bünyesinde bir tanışma uygulaması çıkacakmış gibi anlaşılmış ancak böyle bir durum yok. Tweette bahsettiğim tamamen özel olarak yürütülen bağımsız bir proje, bakanlık ve devlet bünyesinde yer alan resmi bir çalışma değil. Yanlış anlaşılmaya açık olmuş haklısınız ancak bazı haber siteleri bu şekilde haber girmeye başlamış, yalan yanlış bir bilgi yaymayalım 🙏🏻🙏🏻'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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