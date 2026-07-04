Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Tanışma' Uygulaması Hazırladığı İddiası Yalanlandı

Söz konusu tweet şöyleydi:

'Evet beklenen güncellemeyle geldim. Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Hanımla bir görüşme gerçekleştirdik. Esasında olayın başlangıcı bakanımızın benim Instagram’daki bir icramı beğenmesi üzerine attığı bir takdir mesajıydı. Kendilerine teşekkür etmiştim ve konuşmamız sonlanmıştı ancak sonrasında benim goygoyuna attığım bir tweet üzerine olaylar gelişti. Bakanımız tweetimi gördüğünü söyleyerek bana tekrar mesaj attı, Biraz konuştuk ve konuşmamızın sonunda beni makamına davet etti. Kendilerine önce kısa bir 'rebab' dinletisi sundum ardından malum evlilik muhabbetlerini konuştuk :))

Şurada bir gedik açtık sanırım, gençlerin evlenebilmesi için verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edileceği bir platform üzerinde çalışmalara başlanmış ve atılan mesajlara da ciddi bir şekilde dönüş yapmışlar.. Benim için de unutulmayacak bir anı oldu. Kendilerine bu konudaki hassasiyetleri, nazik davetleri ve samimi ilgileri için teşekkür ediyorum🌷'