Pilotun Maaş Bordrosu İfşa Edildi: Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı
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Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden American Airlines bünyesinde görev yapan bir pilotun kazancı, Reddit'te paylaşıldı. Yıl başından bu yana yaklaşık 458 bin dolar (yaklaşık yarım milyon dolar) kazandığını gösteren maaş bordrosuna yorum yağdı.
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Pilotun maaşı dudak uçuklattı.
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"Bir ayda kazandığımı bir günde cebine koyuyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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