article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pilotun Maaş Bordrosu İfşa Edildi: Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı

Pilotun Maaş Bordrosu İfşa Edildi: Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 11:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden American Airlines bünyesinde görev yapan bir pilotun kazancı, Reddit'te paylaşıldı. Yıl başından bu yana yaklaşık 458 bin dolar (yaklaşık yarım milyon dolar) kazandığını gösteren maaş bordrosuna yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pilotun maaşı dudak uçuklattı.

Pilotun maaşı dudak uçuklattı.

Her şey, Miami merkezli ve Boeing 737 tipi dar gövdeli uçaklarda görev yapan bir kıdemli kaptan pilotun maaş dokümanının Reddit'te sızdırılmasıyla başladı. Kısa süre içinde havacılık dünyasının nabzını tutan popüler bir X hesabı tarafından paylaşılan maaş bordrosu gündem oldu.

Aralık ayının ortaları itibarıyla hazırlanan bordroda, pilotun yıllık toplam brüt kazancının 458 bin dolara (yaklaşık 21,36 milyon TL) dayandığı açıkça görülüyor. Ancak belgede asıl dikkat çeken ve dudak uçuklatan detay, pilotun saatlik çalışma ücreti oldu. Ekran görüntüsüne göre, söz konusu kaptan pilot saat başına 360 doların üzerinde bir gelir elde ediyor. Bu dudak uçuklatan rakam, American Airlines’ın sendikayla imzaladığı son toplu iş sözleşmesindeki en üst tavan ücret skalasına denk geliyor.

"Bir ayda kazandığımı bir günde cebine koyuyor."

"Bir ayda kazandığımı bir günde cebine koyuyor."

Birçok sosyal medya kullanıcısı, tek bir pilotun bir yılda yarım milyon dolara yakın para kazanabilmesini 'elit kesim parası' olarak yorumladı.

Viral olan paylaşımın altına kendi yaşam standartları üzerinden kıyaslama yapan kullanıcıların yorumları yağdı. Bordroya gelen tepkiler arasında en çok öne çıkan ve binlerce beğeni alan bir yorum ise ülkedeki gelir eşitsizliğini gözler önüne serdi: 'Bu adam, benim tam bir ay boyunca gece gündüz çalışarak kazandığım parayı sadece bir günde cebine koyuyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın