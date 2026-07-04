Pilotun Maaş Bordrosu İfşa Edildi: Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı

Her şey, Miami merkezli ve Boeing 737 tipi dar gövdeli uçaklarda görev yapan bir kıdemli kaptan pilotun maaş dokümanının Reddit'te sızdırılmasıyla başladı. Kısa süre içinde havacılık dünyasının nabzını tutan popüler bir X hesabı tarafından paylaşılan maaş bordrosu gündem oldu.

Aralık ayının ortaları itibarıyla hazırlanan bordroda, pilotun yıllık toplam brüt kazancının 458 bin dolara (yaklaşık 21,36 milyon TL) dayandığı açıkça görülüyor. Ancak belgede asıl dikkat çeken ve dudak uçuklatan detay, pilotun saatlik çalışma ücreti oldu. Ekran görüntüsüne göre, söz konusu kaptan pilot saat başına 360 doların üzerinde bir gelir elde ediyor. Bu dudak uçuklatan rakam, American Airlines’ın sendikayla imzaladığı son toplu iş sözleşmesindeki en üst tavan ücret skalasına denk geliyor.