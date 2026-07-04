Dünya Kupası’nda Tarihi An: Teknik Direktör Filistin Bayrağı Açtı, Gazzeliler Enkaz Ortasına Dev Ekran Kurdu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, elde ettikleri galibiyeti Filistin halkına armağan etti. Hasan, maç sonunda Filistin bayrağı açtı. O anlar kameralara yansırken Gazzeliler, Mısır’ın Dünya Kupası maçını sokakta kurulan dev ekrandan izledi.
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Galibiyeti Filistin halkın armağan etti: "Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte."
Gazzeliler ise Mısır’ın Dünya Kupası maçını sokakta kurulan dev ekrandan izledi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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