Dünya Kupası’nda Tarihi An: Teknik Direktör Filistin Bayrağı Açtı, Gazzeliler Enkaz Ortasına Dev Ekran Kurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, elde ettikleri galibiyeti Filistin halkına armağan etti.

Hasan, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, 'Bu galibiyeti Mısır halkının yanı sıra başka bir tarafa da armağan ediyorum. Bizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Filistin halkına armağan ediyorum' ifadelerini kullandı.

Filistin halkının her zaman kalbinde olduğunu belirten Hasan, 'Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte. Bizim adımıza çok mutlu oldukları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şehitlerine rahmet eylesin' dedi.