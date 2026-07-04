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Dünya Kupası’nda Tarihi An: Teknik Direktör Filistin Bayrağı Açtı, Gazzeliler Enkaz Ortasına Dev Ekran Kurdu

etiket Dünya Kupası’nda Tarihi An: Teknik Direktör Filistin Bayrağı Açtı, Gazzeliler Enkaz Ortasına Dev Ekran Kurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 10:40
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, elde ettikleri galibiyeti Filistin halkına armağan etti. Hasan, maç sonunda Filistin bayrağı açtı. O anlar kameralara yansırken Gazzeliler, Mısır’ın Dünya Kupası maçını sokakta kurulan dev ekrandan izledi.

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Mısır teknik direktörünün Filistin bayrağı açtığı anlar👇🏻

Galibiyeti Filistin halkın armağan etti: "Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte."

Galibiyeti Filistin halkın armağan etti: "Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte."

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, elde ettikleri galibiyeti Filistin halkına armağan etti.

Hasan, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, 'Bu galibiyeti Mısır halkının yanı sıra başka bir tarafa da armağan ediyorum. Bizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Filistin halkına armağan ediyorum' ifadelerini kullandı.

Filistin halkının her zaman kalbinde olduğunu belirten Hasan, 'Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte. Bizim adımıza çok mutlu oldukları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şehitlerine rahmet eylesin' dedi.

Gazzeliler ise Mısır’ın Dünya Kupası maçını sokakta kurulan dev ekrandan izledi👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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