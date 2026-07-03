Kupanın İki Yıldızı Vozinha ve Messi Bu Gece Karşı Karşıya Geliyor

Güney Amerika ekibi, Dünya Kupası'ndaki ilk zaferini 1978 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek yaşadı. Arjantin, sekiz yıl sonra Meksika'da oynanan finalde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek ikinci kez kupaya uzandı. Son şampiyonluğunu ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda elde eden Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla geçerek üçüncü kez dünyanın zirvesine çıktı.

Arjantin'in başarıları yalnızca Dünya Kupası ile sınırlı kalmadı. Güney Amerika futbolunun en prestijli organizasyonu Copa America'da da son iki turnuva dahil toplam 16 şampiyonluk yaşayan mavi-beyazlılar, bu alanda en fazla kupa kazanan milli takım konumunda bulunuyor.

FIFA dünya sıralamasında istikrarlı bir grafik çizen Arjantin, Mart 2022'den bu yana ilk üç sıranın dışına çıkmadı. Tangocular, geçen yıl liderliği Fransa'ya kaptırmadan önce iki yıl boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.