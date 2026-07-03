article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kupanın İki Yıldızı Vozinha ve Messi Bu Gece Karşı Karşıya Geliyor

etiket Kupanın İki Yıldızı Vozinha ve Messi Bu Gece Karşı Karşıya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 19:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası sahnesi bu gece futbol tarihinin en çarpıcı zıtlıklarından birine ev sahipliği yapacak. Son dünya şampiyonu Arjantin ve Lionel Messi, turnuvanın en mütevazı kadro değerlerinden birine sahip Yeşil Burun Adaları karşısında sahaya çıkacak.

Bir yanda dünya futbolunun en köklü ve en başarılı milli takımlarından Arjantin, diğer yanda ise Afrika Uluslar Kupası'nda ilk kez 2013 yılında boy gösterebilmiş Yeşil Burun Adaları... Miami'de oynanacak mücadele, yalnızca iki takımın değil, futbolun iki farklı hikâyesinin de karşı karşıya gelişi olacak.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
16 Gün
:
03 Saat
:
17 Dakika
:
36 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arjantin'in geçmişi başarılarla dolu.

Arjantin'in geçmişi başarılarla dolu.

Güney Amerika ekibi, Dünya Kupası'ndaki ilk zaferini 1978 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek yaşadı. Arjantin, sekiz yıl sonra Meksika'da oynanan finalde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek ikinci kez kupaya uzandı. Son şampiyonluğunu ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda elde eden Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla geçerek üçüncü kez dünyanın zirvesine çıktı.

Arjantin'in başarıları yalnızca Dünya Kupası ile sınırlı kalmadı. Güney Amerika futbolunun en prestijli organizasyonu Copa America'da da son iki turnuva dahil toplam 16 şampiyonluk yaşayan mavi-beyazlılar, bu alanda en fazla kupa kazanan milli takım konumunda bulunuyor.

FIFA dünya sıralamasında istikrarlı bir grafik çizen Arjantin, Mart 2022'den bu yana ilk üç sıranın dışına çıkmadı. Tangocular, geçen yıl liderliği Fransa'ya kaptırmadan önce iki yıl boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Yeşil Burun Adaları ise dünya futbolunun yeni yüzlerinden...

Yeşil Burun Adaları ise dünya futbolunun yeni yüzlerinden...

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu 1982 yılında faaliyetlerine başladı. Ülke futbolu, Arjantin'in ikinci Dünya Kupası zaferini yaşadığı 1986 yılında ise FIFA'nın resmî üyeleri arasına katıldı.

'Dünya Kupası' elemelerindeki ilk deneyimini 2002 organizasyonu öncesinde yaşayan 'Mavi Köpekbalıkları', uzun yıllar boyunca finallere yaklaşmakta zorlandı. Takım, en büyük fırsatını 2022 Dünya Kupası elemelerinde yakaladı. Nijerya deplasmanında oynadığı son grup maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yeşil Burun Adaları, kazanması halinde Katar biletini alabilecekken turnuvanın dışında kaldı.

2026 Dünya Kupası yolunda ise tablo tamamen değişti. Sekiz kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Kamerun'un da bulunduğu grupta dikkat çekici bir performans sergileyen Afrika temsilcisi, 10 maçta yalnızca bir kez mağlup olarak grubunu zirvede tamamladı ve tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı elde etti.

Takımın yükselişi Afrika Uluslar Kupası'nda da kendini gösterdi. İlk kez 2013 yılında yer aldıkları turnuvada çeyrek finale kadar yükselen Yeşil Burun Adaları, Gana'ya elenerek organizasyona veda etti. Bugüne kadar dört kez Afrika Uluslar Kupası'na katılan ekip, 2023 organizasyonunda da son sekiz takım arasına kalmayı başardı.

FIFA dünya sıralamasında istikrarlı bir yükseliş yakalayan Yeşil Burun Adaları, 2006 yılında ilk kez ilk 100'e girdi. İlk Afrika Uluslar Kupası macerasının ardından 36'ncılığa kadar yükselen ekip, 2014 yılında ise tarihinin en iyi derecesi olan 27'nci basamağa ulaştı. Son yıllarda ağırlıklı olarak 60 ile 80. sıralar arasında yer alan 'Mavi Köpekbalıkları', Arjantin karşılaşmasına FIFA sıralamasının 64. basamağında çıkacak.

İki kadro arasında uçurumlar var.

İki kadro arasında uçurumlar var.

Yeşil Burun Adaları'nın toplam kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 54,5 milyon euro. Bu rakamla turnuvanın en düşük bütçeli ekipleri arasında yer alan Afrika temsilcisi, 807,5 milyon euroluk kadro değeriyle Dünya Kupası'nın en değerli yedinci takımı olan Arjantin'e karşı sahaya çıkacak.

Tangocuların kadrosunda yerel ligde oynayan sadece iki futbolcu bulunurken, Rodrigo De Paul ile Lionel Messi MLS ekibi Inter Miami'de forma giyiyor. Kadrodaki diğer oyuncuların büyük bölümü ise Avrupa'nın beş büyük liginde kariyerini sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın