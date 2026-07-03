Kupanın İki Yıldızı Vozinha ve Messi Bu Gece Karşı Karşıya Geliyor
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Dünya Kupası sahnesi bu gece futbol tarihinin en çarpıcı zıtlıklarından birine ev sahipliği yapacak. Son dünya şampiyonu Arjantin ve Lionel Messi, turnuvanın en mütevazı kadro değerlerinden birine sahip Yeşil Burun Adaları karşısında sahaya çıkacak.
Bir yanda dünya futbolunun en köklü ve en başarılı milli takımlarından Arjantin, diğer yanda ise Afrika Uluslar Kupası'nda ilk kez 2013 yılında boy gösterebilmiş Yeşil Burun Adaları... Miami'de oynanacak mücadele, yalnızca iki takımın değil, futbolun iki farklı hikâyesinin de karşı karşıya gelişi olacak.
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Arjantin'in geçmişi başarılarla dolu.
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Yeşil Burun Adaları ise dünya futbolunun yeni yüzlerinden...
İki kadro arasında uçurumlar var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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