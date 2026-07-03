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Dünya Kupası'na Kehanetleriyle Damga Vuran Ganalı Büyücü Yeni Hedefini Açıkladı

etiket Dünya Kupası'na Kehanetleriyle Damga Vuran Ganalı Büyücü Yeni Hedefini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 21:20
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2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili iddialı çıkışlarıyla gündeme gelen Ganalı şaman Nana Bonsam, bu kez ülkesinin Kolombiya ile oynayacağı son 16 turu maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane hakkında yaptığı kehanetlerle konuşulan Bonsam, Kolombiyalı futbolcuları büyüyle etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

Rakip takımın futbolcularının ayaklarını 'bağladığını' iddia eden Nana Bonsam, Gana'nın karşılaşmayı en az üç gol atarak kazanacağını ve adını çeyrek finale yazdıracağını savundu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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TUR
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Harry Kane'den sonra Kolombiya'yı gözüne kestirdi.

Harry Kane'den sonra Kolombiya'yı gözüne kestirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuvaya yalnızca saha içindeki mücadeleler değil, saha dışındaki ilginç iddialar da damga vuruyor. Daha önce İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ganalı şaman Nana Bonsam, bu kez Gana'nın Kolombiya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kolombiyalıların ayaklarını bağladım"

"Kolombiyalıların ayaklarını bağladım"

Gana ile Kolombiya arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde ülkesinin bir medya kuruluşuna konuşan Nana Bonsam, Kolombiya Milli Takımı üzerinde özel bir ritüel gerçekleştirdiğini öne sürdü. Rakip oyuncuların sahada etkisiz kalacağını iddia eden ünlü şaman, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bonsam, 'Kolombiyalı futbolcuların ayaklarını bağladım. Sahaya çıktıklarında neye uğradıklarını şaşıracaklar, adeta adım atamayacaklar. Gana halkı rahat olsun.' sözleriyle takımının turu geçeceğine olan inancını dile getirdi.

"Gana en az üç gol atacak"

"Gana en az üç gol atacak"

Bonsam, Gana'nın Dünya Kupası'ndaki yürüyüşünü sürdüreceğine inandığını belirterek maçın sonucuna ilişkin de iddialı bir tahminde bulundu. Ünlü şaman, 'Bu maçtan kimsenin şüphesi olmasın. Kolombiya engelini en az 3 gol atarak, rahat bir şekilde geçeceğiz ve adımızı bir üst tura yazdıracağız.' ifadelerini kullandı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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