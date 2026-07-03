Dünya Kupası'na Kehanetleriyle Damga Vuran Ganalı Büyücü Yeni Hedefini Açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili iddialı çıkışlarıyla gündeme gelen Ganalı şaman Nana Bonsam, bu kez ülkesinin Kolombiya ile oynayacağı son 16 turu maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane hakkında yaptığı kehanetlerle konuşulan Bonsam, Kolombiyalı futbolcuları büyüyle etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

Rakip takımın futbolcularının ayaklarını 'bağladığını' iddia eden Nana Bonsam, Gana'nın karşılaşmayı en az üç gol atarak kazanacağını ve adını çeyrek finale yazdıracağını savundu.