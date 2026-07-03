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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 00:14
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Dünya Kupası'nda son 16 için son iki bilet bu gece sahibini bulacak. Akşam saatlerinde ise son 16'nın ilk maçını izleyeceğiz. İç içe geçmiş programda 4 maç bizi bekliyor. 

Şüphesiz Arjantin'in favori olduğu gecede Vozinha neler yapacak onu izleyeceğiz. Fas geçtiğimiz kupadaki başarısını tekrarlayacak mı onun cevabını bulacağız. Oynadığı futbolla takdirleri toplayan Kolombiya'nın Ganalı büyücüye karşı şansını da sabaha karşı öğrenmiş olacağız. 

İşte günün maçları...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
15 Gün
:
22 Saat
:
19 Dakika
:
50 Saniye
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D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Dört maçta da izleyenler için bol hikaye olacak.

Dört maçta da izleyenler için bol hikaye olacak.

Günün ilk maçında 01.00'de Arjantin ve Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Vozinha ve Messi karşılaşması gibi de yorumlanabilecek maçta favori Arjantin ama Yeşil Burun Adaları'nın da ne olursa olsun kaybedecek bir şeyi yok. 

04.30'da ise Kolombiya ve Gana karşı karşıya gelecek. Kolombiya oynadığı futbolla gayet güçlü bir görüntü çizdi. Gana ise biraz olsun ülkesindeki şaman bir büyücünün maharetine odaklanmış durumda. Futbolları tat vermiyor ama burası Dünya Kupası ufak bir anla üst turu cebe koyabilirler. 

Akşam 20.00'de ise son 16 maçlarına başlıyoruz. Ev sahibi Kanada'nın rakibi Hollanda'yı eleyerek gelen özgüveni yüksek Fas olacak. Fas bir önceki kupada finali zorlamıştı. Bu kez de erken elenmek istemeyeceklerdir. 

00.00'da günün son maçında ise grubumuzdan çıkan ve Almanya'yı da eleyerek büyük bir sürprize imza atan Paraguay, Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bir sürpriz daha olur mu; pek mümkün görünmüyor ama sürpriz de böyle bir şey. Paraguay mümkün görünmeyeni mümkün yapmak için sahaya çıkacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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