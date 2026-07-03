2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası'nda son 16 için son iki bilet bu gece sahibini bulacak. Akşam saatlerinde ise son 16'nın ilk maçını izleyeceğiz. İç içe geçmiş programda 4 maç bizi bekliyor.
Şüphesiz Arjantin'in favori olduğu gecede Vozinha neler yapacak onu izleyeceğiz. Fas geçtiğimiz kupadaki başarısını tekrarlayacak mı onun cevabını bulacağız. Oynadığı futbolla takdirleri toplayan Kolombiya'nın Ganalı büyücüye karşı şansını da sabaha karşı öğrenmiş olacağız.
İşte günün maçları...
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Dört maçta da izleyenler için bol hikaye olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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