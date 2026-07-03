2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün ilk maçında 01.00'de Arjantin ve Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Vozinha ve Messi karşılaşması gibi de yorumlanabilecek maçta favori Arjantin ama Yeşil Burun Adaları'nın da ne olursa olsun kaybedecek bir şeyi yok.

04.30'da ise Kolombiya ve Gana karşı karşıya gelecek. Kolombiya oynadığı futbolla gayet güçlü bir görüntü çizdi. Gana ise biraz olsun ülkesindeki şaman bir büyücünün maharetine odaklanmış durumda. Futbolları tat vermiyor ama burası Dünya Kupası ufak bir anla üst turu cebe koyabilirler.

Akşam 20.00'de ise son 16 maçlarına başlıyoruz. Ev sahibi Kanada'nın rakibi Hollanda'yı eleyerek gelen özgüveni yüksek Fas olacak. Fas bir önceki kupada finali zorlamıştı. Bu kez de erken elenmek istemeyeceklerdir.

00.00'da günün son maçında ise grubumuzdan çıkan ve Almanya'yı da eleyerek büyük bir sürprize imza atan Paraguay, Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bir sürpriz daha olur mu; pek mümkün görünmüyor ama sürpriz de böyle bir şey. Paraguay mümkün görünmeyeni mümkün yapmak için sahaya çıkacak.