İstanbul'un En Köklü Okullarından Biri Olan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin Son Hali Mezunları Hüzünlendirdi

Her sokağında binlerce farklı hikaye barındıran İstanbul, bir simgesine daha veda etmeye hazırlanıyor. Kentin en yoğun, en hareketli noktalarından biri olan Şişli'de, bir dönemin meşhur okullarından Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde (EML) yepyeni bir dönem başlıyor. Yıllarca binlerce gencin meslek öğrendiği, hayaller kurduğu ve geleceğini inşa ettiği o devasa binadan gelen son görüntüler, sadece oradan mezun olanların değil, tüm İstanbulluların içine dokundu.

'sislibilsin' hesabının paylaştığı video, Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin son durumunu gözler önüne serdi. 'Bir nesil buradan mezun oldu... Şişli EML'nin son hali yürekleri sızlattı...' notuyla paylaşılan görüntüler, özellikle hayatının bir dönemini bu okulda geçirenleri hüzünlendirdi.