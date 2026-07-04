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İstanbul'un En Köklü Okullarından Biri Olan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin Son Hali Mezunları Hüzünlendirdi

İstanbul'un En Köklü Okullarından Biri Olan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin Son Hali Mezunları Hüzünlendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 19:32 Son Güncelleme: 04.07.2026 - 19:33

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Her sokağında binlerce farklı hikaye barındıran İstanbul, bir simgesine daha veda etmeye hazırlanıyor. Kentin en yoğun, en hareketli noktalarından biri olan Şişli'de, bir dönemin meşhur okullarından Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde (EML) yepyeni bir dönem başlıyor. Yıllarca binlerce gencin meslek öğrendiği, hayaller kurduğu ve geleceğini inşa ettiği o devasa binadan gelen son görüntüler, sadece oradan mezun olanların değil, tüm İstanbulluların içine dokundu.

'sislibilsin' hesabının paylaştığı video, Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin son durumunu gözler önüne serdi. 'Bir nesil buradan mezun oldu... Şişli EML'nin son hali yürekleri sızlattı...' notuyla paylaşılan görüntüler, özellikle hayatının bir dönemini bu okulda geçirenleri hüzünlendirdi.

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Peki şimdi ne olacak?

Peki şimdi ne olacak?

Bir zamanlar binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü o geniş bahçesiyle Şişli EML, şimdilerde büyük bir dönüşümün eşiğinde. İstanbul'un deprem gerçeği ve eskiyen yapı stokunun yenilenmesi projesi kapsamında, Şişli'nin bu en köklü eğitim kurumunun da depreme dayanıklı, modern bir çehreye kavuşması planlanıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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