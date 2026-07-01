Yaprak Dökümü'nün Uğrunda Saatlerce Yürünen İkonik Ağacı Anız Yangınında Zarar Gördü

Yaprak Dökümü, televizyon tarihimizin en ikonik dizilerinin başında geliyor. Bugün hala tekrarları ilk günkü heyecanıyla takip ediliyor. Dizinin her bir detayı da en az dizi kadar ikonikleşmiş durumda. Karakterlerin giydikleri kıyafetlerden yaşadıkları evlere kadar bugün hala konuşuluyor.

Dizinin afişindeki dev meşe ağacını da mutlaka biliyorsunuz. Dizide Leyla karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'ın, önünde fotoğraf çektirmek için saatlerce yol gittiklerini anlattığı meşhur meşe ağacı, anız yangınında zarar gördü. Kırklareli'de bulunan ağacın son hali doğaseverleri bir hayli üzdü.

Kaynak