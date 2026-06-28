article/comments
article/share
Haberler
Video
Yıllarca Golf Oynayan Bir Adam Omurgasının Geldiği Hali Paylaştı

Yıllarca Golf Oynayan Bir Adam Omurgasının Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 09:25

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Günlük alışkanlıklarımız, sürekli tekrarladığımız şeyler biz fark etmesek de vücudumuz ve omurgamız üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Eğer asimetrik bir sporla uğraşıyorsanız veya gün içinde tek taraflı hareket ediyorsanız, vücudun diğer tarafını da çalıştıracak dengeleyici egzersizler yapmak hayati önem taşır.

Yıllarca golf oynayan bir adam, bunun önemini çektiği bir video ile gösterdi. Omurgasının geldiği hali paylaşan sporcu, bu havalı sporun görünmeyen yüzünü ortaya koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZvbeB...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Havalı sporun fiziksel bedeli.

Havalı sporun fiziksel bedeli.

Golf, dışarıdan bakıldığında oldukça sakin ve düşük tempolu bir spor gibi görünse de aslında vücudun tek bir yönünü sürekli ve patlayıcı bir güçle dönmeye zorlayan bir yapıya sahiptir. Videoda da açıkça görüldüğü üzere, yıllar boyunca hep aynı yöne doğru yapılan o sert swing vuruşları, omurganın bir tarafındaki kasları aşırı geliştirirken diğer tarafın pasif kalmasına yol açıyor. Bu durum zamanla postürde kalıcı bir asimetriye, leğen kemiğinin bir yöne doğru eğilmesine ve omurga eğriliklerine zemin hazırlayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın