Yıllarca Golf Oynayan Bir Adam Omurgasının Geldiği Hali Paylaştı

Günlük alışkanlıklarımız, sürekli tekrarladığımız şeyler biz fark etmesek de vücudumuz ve omurgamız üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Eğer asimetrik bir sporla uğraşıyorsanız veya gün içinde tek taraflı hareket ediyorsanız, vücudun diğer tarafını da çalıştıracak dengeleyici egzersizler yapmak hayati önem taşır.

Yıllarca golf oynayan bir adam, bunun önemini çektiği bir video ile gösterdi. Omurgasının geldiği hali paylaşan sporcu, bu havalı sporun görünmeyen yüzünü ortaya koydu.