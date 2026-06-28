Yıllarca Golf Oynayan Bir Adam Omurgasının Geldiği Hali Paylaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZvbeB...
Günlük alışkanlıklarımız, sürekli tekrarladığımız şeyler biz fark etmesek de vücudumuz ve omurgamız üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Eğer asimetrik bir sporla uğraşıyorsanız veya gün içinde tek taraflı hareket ediyorsanız, vücudun diğer tarafını da çalıştıracak dengeleyici egzersizler yapmak hayati önem taşır.
Yıllarca golf oynayan bir adam, bunun önemini çektiği bir video ile gösterdi. Omurgasının geldiği hali paylaşan sporcu, bu havalı sporun görünmeyen yüzünü ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havalı sporun fiziksel bedeli.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın