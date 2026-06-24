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Felce Bile Sebep Olabilir! Bir Doktor Yüzde Asla Dokunulmaması Gereken "Ölüm Üçgenini" Gösterdi

Felce Bile Sebep Olabilir! Bir Doktor Yüzde Asla Dokunulmaması Gereken "Ölüm Üçgenini" Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 08:40

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Sivilce sıkmak birçoğumuz için günlük hayatta gayet sıradan, hatta bazen istemsizce yaptığımız anlık bir refleks gibi. Aynanın karşısına geçtiğimizde yüzümüzde gördüğümüz o küçük kusurları hemen yok etmek, cildimizi pürüzsüzleştirmek istiyoruz. Ancak yüzümüzün her bölgesi aynı anatomiye ve aynı güvenlik sınırlarına sahip değil. Özellikle dudak kenarlarından başlayıp burun köküne kadar uzanan o görünmez hat, sandığımızdan çok daha kritik bir biyolojik sınır çizgisi taşıyor.

Uzman Dr. Ufuk Avuzlu, genç bir kadının yüzü üzerinde çizim yaparak hayati risk taşıyan o bölgeyi tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Pek çok kişi daha önce hiç bilmeden bu bölgede sivilceleri ile uğraştığını fark etti.

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Peki nedir bu ölüm üçgeni, tehlikeleri nelerdir?

Peki nedir bu ölüm üçgeni, tehlikeleri nelerdir?

Yüzümüzün merkezinde yer alan ve burun kökünden dudak köşelerine inen çizgilerin birleşmesiyle oluşan bu alan, doğrudan beynimize açılan bir kapı niteliğindedir. Bu bölgenin altında yer alan kılcal damarlar, vücudun diğer bölgelerindeki damarlardan farklı olarak ters akıntıyı engelleyecek kapakçıklara sahip değil. Dolayısıyla bu üçgenin içerisinde kalan sivilceleri sıktığınızda, siyah noktaları zorladığınızda ya da burun kıllarını kopardığınızda cilt altında açılan her mikroskobik yara, enfeksiyonun doğrudan beyne giden damarlara ulaşmasına yol açar.

Bu bölgede oluşan bir enfeksiyon veya damar tıkanıklığı, kavernöz sinüs trombozu adı verilen ölümcül bir tabloyu tetikleyebilir. Sivilceyi sıktığınız an ortaya çıkan bakteriler beyne yayıldığında; körlük, menenjit, yüz felci ve hatta dakikalar içinde gelişebilecek ölümcül sonuçlar doğurabilir. Cildinizde çıkan her sivilce masum değildir. Özellikle bu tehlikeli üçgen içindeki oluşumlara asla çıplak elle dokunmamalı, sıkmaya çalışmamalı ve mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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