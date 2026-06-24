Felce Bile Sebep Olabilir! Bir Doktor Yüzde Asla Dokunulmaması Gereken "Ölüm Üçgenini" Gösterdi

Sivilce sıkmak birçoğumuz için günlük hayatta gayet sıradan, hatta bazen istemsizce yaptığımız anlık bir refleks gibi. Aynanın karşısına geçtiğimizde yüzümüzde gördüğümüz o küçük kusurları hemen yok etmek, cildimizi pürüzsüzleştirmek istiyoruz. Ancak yüzümüzün her bölgesi aynı anatomiye ve aynı güvenlik sınırlarına sahip değil. Özellikle dudak kenarlarından başlayıp burun köküne kadar uzanan o görünmez hat, sandığımızdan çok daha kritik bir biyolojik sınır çizgisi taşıyor.
Uzman Dr. Ufuk Avuzlu, genç bir kadının yüzü üzerinde çizim yaparak hayati risk taşıyan o bölgeyi tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Pek çok kişi daha önce hiç bilmeden bu bölgede sivilceleri ile uğraştığını fark etti.
Peki nedir bu ölüm üçgeni, tehlikeleri nelerdir?
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