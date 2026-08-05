Evinin Altına Matbaa Kurup Yıllarca Para Bastı: Bankalar Bile Gerçek Sandı
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Fransa Merkez Bankası, 1951 yılında neredeyse kusursuz hazırlanmış sahte bir banknot tespit etti. Paraların kalitesi, yetkililere gelişmiş makineler kullanan uluslararası bir suç örgütüyle karşı karşıya olduklarını düşündürdü. Oysa banknotların tamamını Paris yakınlarındaki evinin altında çalışan tek bir mühendis üretiyordu.
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Kağıdı ve mürekkebi bile kendisi üretiyordu
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Fransa Merkez Bankasına göre Bojarski bu yöntemle yaklaşık 25 bin sahte banknotu dolaşıma soktu
Soruşturma Bojarski’nin Montgeron’daki evine ulaştığında polis, yapının altına gizlenmiş küçük bir atölye buldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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