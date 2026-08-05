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Evinin Altına Matbaa Kurup Yıllarca Para Bastı: Bankalar Bile Gerçek Sandı

Evinin Altına Matbaa Kurup Yıllarca Para Bastı: Bankalar Bile Gerçek Sandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 18:16
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Fransa Merkez Bankası, 1951 yılında neredeyse kusursuz hazırlanmış sahte bir banknot tespit etti. Paraların kalitesi, yetkililere gelişmiş makineler kullanan uluslararası bir suç örgütüyle karşı karşıya olduklarını düşündürdü. Oysa banknotların tamamını Paris yakınlarındaki evinin altında çalışan tek bir mühendis üretiyordu.

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Kağıdı ve mürekkebi bile kendisi üretiyordu

Kağıdı ve mürekkebi bile kendisi üretiyordu

Polonya doğumlu mühendis Czesław Bojarski, yalnızca hazır banknotları taklit etmiyordu. Kağıt hamurunu ve filigranı hazırlıyor, özel mürekkepler üretiyor, bakır baskı kalıplarını işliyor ve kullanacağı makineleri kendisi yapıyordu. Dışarıdan malzeme ve ekipman almaması, faaliyetlerinin uzun süre fark edilmemesini sağladı.

Bojarski; bin franklık, 5 bin franklık ve daha sonra Napolyon Bonapart’ın yer aldığı 100 yeni franklık banknotlar bastı. Hazırladığı paraları farklı bölgelere yaptığı yolculuklarda küçük alışverişler için kullanıyor, karşılığında aldığı gerçek paralarla evine dönüyordu.

Fransa Merkez Bankasına göre Bojarski bu yöntemle yaklaşık 25 bin sahte banknotu dolaşıma soktu

Fransa Merkez Bankasına göre Bojarski bu yöntemle yaklaşık 25 bin sahte banknotu dolaşıma soktu

Banknotlar o kadar başarılıydı ki uzmanlar bile bazı örnekleri gerçeklerinden ayırmakta zorlanıyordu.

Yıllarca tek başına çalışan Bojarski, ilerleyen dönemde sahte paraları dolaşıma sokmasına yardım etmeleri için iki kişiyi yanına aldı. Ancak yardımcılarının yaptığı dikkatsiz işlemler, polisin uzun süredir aradığı izin ortaya çıkmasını sağladı.

Soruşturma Bojarski’nin Montgeron’daki evine ulaştığında polis, yapının altına gizlenmiş küçük bir atölye buldu

Soruşturma Bojarski’nin Montgeron’daki evine ulaştığında polis, yapının altına gizlenmiş küçük bir atölye buldu

Ev yapımı makineler, baskı kalıpları ve banknot üretiminde kullanılan malzemeler burada saklanıyordu.

On üç yıl süren soruşturmanın ardından Bojarski 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransa Merkez Bankası ise halkın onun ürettiği banknotları gerçeklerinden ayırmasının mümkün olmadığına karar vererek sahte paraların karşılığını ödedi. Kuruma göre bu, tarihinde sahte banknotlar için geri ödeme yaptığı tek olaydı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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