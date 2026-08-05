Evinin Altına Matbaa Kurup Yıllarca Para Bastı: Bankalar Bile Gerçek Sandı

Polonya doğumlu mühendis Czesław Bojarski, yalnızca hazır banknotları taklit etmiyordu. Kağıt hamurunu ve filigranı hazırlıyor, özel mürekkepler üretiyor, bakır baskı kalıplarını işliyor ve kullanacağı makineleri kendisi yapıyordu. Dışarıdan malzeme ve ekipman almaması, faaliyetlerinin uzun süre fark edilmemesini sağladı.

Bojarski; bin franklık, 5 bin franklık ve daha sonra Napolyon Bonapart’ın yer aldığı 100 yeni franklık banknotlar bastı. Hazırladığı paraları farklı bölgelere yaptığı yolculuklarda küçük alışverişler için kullanıyor, karşılığında aldığı gerçek paralarla evine dönüyordu.