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Kova Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Son Dördün ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve geçmişten taşıdığın bir yükü bırakmanı istiyor. İş hayatında evle ilgili bir konu dikkatini dağıtabilir. Akşam Venüs’ün ufuk açan alanına geçmesiyle zihnin uzaklara yöneliyor. Bugün geçmişi kapatıp ileriye bakmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir hesap kapanmak istiyor. Ertelediğin bir ödeme ya da bir onarım bugün sonuçlanabilir. Bu konuyu bugün halletmelisin.

Aşk hayatında ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle birlikte bir yolculuk ya da yeni bir plan konuşabilirsin. Bekar bir Kova burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri önümüzdeki günlerde ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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