Sevgili Kova, bugün Son Dördün ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve geçmişten taşıdığın bir yükü bırakmanı istiyor. İş hayatında evle ilgili bir konu dikkatini dağıtabilir. Akşam Venüs’ün ufuk açan alanına geçmesiyle zihnin uzaklara yöneliyor. Bugün geçmişi kapatıp ileriye bakmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir hesap kapanmak istiyor. Ertelediğin bir ödeme ya da bir onarım bugün sonuçlanabilir. Bu konuyu bugün halletmelisin.

Aşk hayatında ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle birlikte bir yolculuk ya da yeni bir plan konuşabilirsin. Bekar bir Kova burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri önümüzdeki günlerde ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…