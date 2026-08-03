Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanında ilerliyor ve sözlerini keskinleştiriyor. İş hayatında bir yazışma ya da kısa bir görüşme öne çıkıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise aşk alanınla sosyal çevrenin arasında bir gerilim yaratıyor; bir arkadaşının yorumu seni rahatsız edebilir. Bugün kimsenin fikrini fazla ciddiye almamalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir ödeme gündemine girebilir. Kısa bir yolculuk ya da ulaşım masrafı beklediğinden fazla tutabilir. Bugün planlı ilerlemen bütçeni korur.

Aşk hayatında sözler belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir cümle olduğundan sert algılanabilir; tonunu yumuşatmalısın. Bekar bir Kova burcu isen, biriyle kurduğun sohbet beklediğinden derinleşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…