Sevgili Kova, dün burcunda gerçekleşen Dolunayın ardından bugün kafanda çok daha fazla şey netleşmiş olabilir. Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte bunları artık içinde tutmak istemiyorsun. İş hayatında önemli bir görüşme, sunum, telefon konuşması ya da yazışma gündeme gelebilir. Söyleyecek sözün de bol! Ancak hızla konuşurken karşındaki kişinin ne dediğini dinlemeyi unutma. Bugün doğru cümleyi doğru anda kurarsan istediğin kapıyı açabilirsin.

Maddi konularda kısa süreli bir iş, satış ya da görüşme üzerinden yeni bir kazanç fırsatı çıkabilir. Pazarlık yapman gerekiyorsa çekinme ancak sırf istediğin rakam olsun diye masadan kalkmaya da hazır davranma. Biraz esneklik düşündüğünden daha kazançlı sonuç verebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle uzun zamandır konuşamadığınız bir meseleyi sonunda açıkça ele alabilirsiniz. İçinde biriktirmek yerine söylemek ikinize de iyi gelecek.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün seni dış görünüşten önce konuşmasıyla etkileyen biriyle tanışabilirsin. Mesajlaşma başladığında saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsan burada biraz daha oyalanmaya değer! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…