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Kova Burcu right-white
30 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 30 Temmuz Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dün burcunda gerçekleşen Dolunayın ardından bugün kafanda çok daha fazla şey netleşmiş olabilir. Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte bunları artık içinde tutmak istemiyorsun. İş hayatında önemli bir görüşme, sunum, telefon konuşması ya da yazışma gündeme gelebilir. Söyleyecek sözün de bol! Ancak hızla konuşurken karşındaki kişinin ne dediğini dinlemeyi unutma. Bugün doğru cümleyi doğru anda kurarsan istediğin kapıyı açabilirsin.

Maddi konularda kısa süreli bir iş, satış ya da görüşme üzerinden yeni bir kazanç fırsatı çıkabilir. Pazarlık yapman gerekiyorsa çekinme ancak sırf istediğin rakam olsun diye masadan kalkmaya da hazır davranma. Biraz esneklik düşündüğünden daha kazançlı sonuç verebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle uzun zamandır konuşamadığınız bir meseleyi sonunda açıkça ele alabilirsiniz. İçinde biriktirmek yerine söylemek ikinize de iyi gelecek.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün seni dış görünüşten önce konuşmasıyla etkileyen biriyle tanışabilirsin. Mesajlaşma başladığında saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsan burada biraz daha oyalanmaya değer! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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