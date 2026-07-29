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Gezi Önerisi Sayfalarından Memnuniyetsiz Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gezi Önerisi Sayfalarından Memnuniyetsiz Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 18:17
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım Çarşamba günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Emriniz olur...

Emriniz olur...
twitter.com

Pek neşeliyiz?

Pek neşeliyiz?
twitter.com

Mantıken böyle olmalı.

Mantıken böyle olmalı.
twitter.com

Bırakın eğlensinler.

Bırakın eğlensinler.
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Son bir dakikaya iki bölüm sığar.

Son bir dakikaya iki bölüm sığar.
twitter.com

Olması gereken bu!

Olması gereken bu!
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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