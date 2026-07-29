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Sosyal Medyada Asıl Kaybettiğimiz Şey Empati mi?

etiket Sosyal Medyada Asıl Kaybettiğimiz Şey Empati mi?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 18:38
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Yapay zekâ gündemin merkezinde. Her gün yeni bir model, yeni bir özellik, yeni bir tartışma... Ama sessizce ilerleyen daha büyük bir dönüşüm var: Sosyal medya artık yalnızca kullandığımız bir araç değil; nasıl düşündüğümüzü, tartıştığımızı ve hissettiğimizi de şekillendiriyor.

Belki de bu yüzden Türk Dil Kurumu'nun yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçmesi dikkat çekici.

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1. Dijital dünyada yaptığımız her şey iz bırakıyor.

1. Dijital dünyada yaptığımız her şey iz bırakıyor.

Paylaşımlarımız, yorumlarımız, beğenilerimiz ve hatta bazen sessizliğimiz... Hepsi dijital kimliğimizin bir parçası. Sosyal medya artık sadece içerik ürettiğimiz değil, karakterimizi de görünür kıldığımız bir alan.

2. Ekranlar empatiyi azaltabiliyor

Ekranın arkasındaki insanı göremediğimiz için kırıcı olmak kolaylaşıyor. Bir hata saniyeler içinde linçe, bir acı ise tüketilen bir içeriğe dönüşebiliyor. Dijital vicdan tam da bu noktada önem kazanıyor.

3. Paylaşmadan önce sadece birkaç saniye durmak yeterli

3. Paylaşmadan önce sadece birkaç saniye durmak yeterli

Kendimize şu soruları sormak büyük fark yaratabilir:

  • Bu bilgi doğru mu?

  • Birine zarar verebilir mi?

  • Gerçekten paylaşmam gerekiyor mu?

Bazen birkaç saniyelik düşünme, günlerce sürecek bir dijital zararı engelleyebilir.

4. Hız arttıkça sorumluluk azalıyor

İçerikler saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Ancak hız arttıkça doğrulama azalıyor, sorumluluk ise bulanıklaşıyor. Dijital vicdan; paylaşmadan önce doğrulamayı, yorum yapmadan önce düşünmeyi ve öfke yerine sağduyuyu seçmeyi hatırlatıyor.

5. Geleceğin en önemli becerisi teknoloji değil, insan kalabilmek

5. Geleceğin en önemli becerisi teknoloji değil, insan kalabilmek

Dijital vicdan teknolojiyi reddetmek değil; onu değerlerimizle birlikte kullanabilmek demek. Algoritmaların hızına kapılmadan empatiyi koruyabilmek ve bazen paylaşmamayı da bilinçli bir tercih olarak görebilmek...

Son söz

Ekranlarımız büyüyor, içerikler hızlanıyor. Ama dijital dünyada gerçekten kaybetmememiz gereken şey teknoloji değil, empati.

Çünkü geleceğin en değerli dijital becerisi, teknolojiyi kullanmak değil; onu kullanırken insan kalabilmek.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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