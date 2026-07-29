Sosyal Medyada Asıl Kaybettiğimiz Şey Empati mi?
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Yapay zekâ gündemin merkezinde. Her gün yeni bir model, yeni bir özellik, yeni bir tartışma... Ama sessizce ilerleyen daha büyük bir dönüşüm var: Sosyal medya artık yalnızca kullandığımız bir araç değil; nasıl düşündüğümüzü, tartıştığımızı ve hissettiğimizi de şekillendiriyor.
Belki de bu yüzden Türk Dil Kurumu'nun yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçmesi dikkat çekici.
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1. Dijital dünyada yaptığımız her şey iz bırakıyor.
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3. Paylaşmadan önce sadece birkaç saniye durmak yeterli
5. Geleceğin en önemli becerisi teknoloji değil, insan kalabilmek
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