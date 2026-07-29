Sosyal Medyada Asıl Kaybettiğimiz Şey Empati mi?

Yapay zekâ gündemin merkezinde. Her gün yeni bir model, yeni bir özellik, yeni bir tartışma... Ama sessizce ilerleyen daha büyük bir dönüşüm var: Sosyal medya artık yalnızca kullandığımız bir araç değil; nasıl düşündüğümüzü, tartıştığımızı ve hissettiğimizi de şekillendiriyor.

Belki de bu yüzden Türk Dil Kurumu'nun yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçmesi dikkat çekici.