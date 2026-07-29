Sevgili Kova, bugün aşk hayatında iletişim her şeyi belirleyebilir. İlişkin varsa, partnerinle uzun zamandır konuşmayı ertelediğiniz bir meseleyi sonunda açıkça ele alabilirsiniz. İçinde tutmak yerine söylemek ikinize de iyi gelir. Yalnız bugün dilin biraz sivrilebilir. Cümlen doğru olsa bile tonu sertse yanlış anlaşılabilirsin. Biraz yavaşlayıp “Bunu nasıl söylesem daha iyi anlaşılır?” diye düşünmek işe yarar.

Bekarsan, seni zihinsel olarak besleyen biri ilgini çekebilir. Güzel sohbet, espri ve hızlı mesajlaşma bugün kalbini çalabilir. Ama Neptün etkisi nedeniyle yalnızca güzel konuşuyor diye birine hemen güvenme. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor mu, biraz ona bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…