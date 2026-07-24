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Kova Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

25 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin iletişim alanını ağırlaştırıyor. Bu geçiş, kurduğun cümlelere fazladan bir yük bindiriyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir şey beklediğinden derin bir iz bırakacak. Bu iz olumlu da olabilir, olumsuz da. Öfkeyle söylenmiş bir cümle aylarca konuşulur, içten söylenmiş bir cümle ise yıllarca hatırlanır. Bugün hangi izi bırakmak istediğine karar vermelisin.

Bekarsan, karşındakinin sözlerindeki ciddiyeti ölçebilirsin. Kim laf olsun diye konuşuyor, kim gerçekten arkasında duruyor; bugün bunu ayırt etmek kolay. Söylenenlerle yapılanları karşılaştırmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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