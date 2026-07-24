Sevgili Kova, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin iletişim alanını ağırlaştırıyor. Bu geçiş, kurduğun cümlelere fazladan bir yük bindiriyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir şey beklediğinden derin bir iz bırakacak. Bu iz olumlu da olabilir, olumsuz da. Öfkeyle söylenmiş bir cümle aylarca konuşulur, içten söylenmiş bir cümle ise yıllarca hatırlanır. Bugün hangi izi bırakmak istediğine karar vermelisin.

Bekarsan, karşındakinin sözlerindeki ciddiyeti ölçebilirsin. Kim laf olsun diye konuşuyor, kim gerçekten arkasında duruyor; bugün bunu ayırt etmek kolay. Söylenenlerle yapılanları karşılaştırmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…