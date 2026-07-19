Sevgili Kova, bugün aşk hayatında en iyi romantizm hiç romantik durmayan şeylerde saklı. İlişkin varsa, partnerinle iki arkadaş gibi geçireceğiniz sıradan, rahat bir vakit; pahalı bir jestten, planlanmış bir sürprizden çok daha fazla yakınlaştıracak sizi. Bugün mükemmel olmaya çalışmayın, sadece iyi vakit geçirin.

Bekarsan, yıllardır tanıdığın birine bugün bir an farklı bakabilirsin. Alıştığın o yüz, bir anda başka bir şey ifade edebilir. Acele bir karar verme ama bu yeni hissi de hemen bastırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…