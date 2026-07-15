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Kova Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte günlük rutinlerin, sorumlulukların ve hayat düzeninin ilişkilerine olan yansımasını sorgulayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Kova isen günlük hayatın getirdiği koşturmaca ve ev içi görev paylaşımları partnerinle aranda kriz yaratabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı yüzünden sorumlulukların adaletsiz dağıtıldığını düşünerek partnerine karşı sesini yükseltme eğilimi gösterebilirsin; dengeli olmaya çalışmalısın.

Bekar bir Kova isen kafanı işten, sorumluluklardan ve yoğun rutinlerinden kaldırmaya pek vakit bulamayacağın için flörte zaman ayıramayabilirsin. Aşkı dışarıda aramak yerine, şu sıralar tamamen kendi hayat düzenini oturtmaya ve içsel olarak şifalanmaya odaklanmayı tercih edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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