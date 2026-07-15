Sevgili Kova, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte günlük rutinlerin, sorumlulukların ve hayat düzeninin ilişkilerine olan yansımasını sorgulayacağın bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Kova isen günlük hayatın getirdiği koşturmaca ve ev içi görev paylaşımları partnerinle aranda kriz yaratabilir. Gökyüzündeki retro Merkür ve Satürn baskısı yüzünden sorumlulukların adaletsiz dağıtıldığını düşünerek partnerine karşı sesini yükseltme eğilimi gösterebilirsin; dengeli olmaya çalışmalısın.

Bekar bir Kova isen kafanı işten, sorumluluklardan ve yoğun rutinlerinden kaldırmaya pek vakit bulamayacağın için flörte zaman ayıramayabilirsin. Aşkı dışarıda aramak yerine, şu sıralar tamamen kendi hayat düzenini oturtmaya ve içsel olarak şifalanmaya odaklanmayı tercih edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…