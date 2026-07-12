Sevgili Kova, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkilerinde görmezden gelinen duyguların açığa çıkmasını sağlayabilir. İlişkisi olan Kovalar, partnerlerinden uzun süredir saklanan bir itiraf duyabilir; vereceğin sakin ve anlayışlı tepki, aranızdaki güveni yeniden inşa etmenize yardımcı olabilir.

Bekar Kovalar için bugün alışık olduğun çevrenin dışında bulunacağın bir ortam dikkat çekiyor. Yeni tanışacağın biriyle kuracağın sohbet, birbirinizi uzun zamandır tanıyormuşsunuz hissi uyandırabilir ve bu karşılaşma hayatına beklenmedik bir heyecan katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…