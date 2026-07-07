Sevgili Kova, bugün aşk hayatında seni şaşırtan şey karşındaki insan değil, kendi duygularının davranışlarına yetişememesi olabilir. Genellikle ilişkilerde önce zihnin devreye girer; analiz eder, anlamlandırır, sınıflandırır ve ancak sonra hislerine alan açarsın. Fakat bugün bir konuşmanın ardından saatlerce aynı cümleyi düşünürken ya da hiç önem vermediğini sandığın bir mesajı tekrar tekrar okurken bulabilirsin kendini.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle aranızdaki ilişkinin yalnızca ne kadar eğlenceli ya da uyumlu olduğunu değil, birbirinizin hayatında gerçekten ne kadar yer kapladığını düşünmeye başlayabilirsin. Özellikle uzun süredir otomatik şekilde devam eden bazı alışkanlıklar dikkatini çekebilir. Belki de ilk kez, ilişkinizin hangi anlarında gerçekten yakın hissettiğini fark edeceksin.

Bekar bir Kova burcuysan, seni etkileyen kişinin seni şaşırtma biçimi değişebilir. Bu kez seni cezbeden şey sıra dışılığı, zekâsı ya da farklı bakış açısı olmayabilir. Bunun yerine yanında açıklama yapmak zorunda kalmadığın, sessizliklerin rahatsız etmediği ve kendini rol yapmadan ortaya koyabildiğin biri dikkatini çekebilir. Hatta uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki dinamiğin değiştiğini fark etmen bile mümkün.

Bugün aşk hayatında çözülen şey bir ilişki değil, belki de duygularını anlamlandırmak için kullandığın eski yöntemler olabilir. Çünkü bazen kalp, mantığın hazırladığı soruları cevaplamayı reddeder. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…