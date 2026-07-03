Sevgili Kova, partnerinle arandaki ilişkiyi bugün sıradanlıktan çıkarıp adeta bir Hollywood aşkına dönüştürüyorsun. Birbirinize yapacağınız iltifatlar, tutkulu bakışlar ve gösterişli kutlamalar, sevginin temelindeki o sarsılmaz bağı çok daha heyecanlı bir hale getirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, sıradan ve vizyonsuz insanlara bugün kapın sımsıkı kapalı. Girdiği ortamda aurasıyla dikkat çeken, yaratıcı, öz güveni yüksek ve sana adeta bir sanat eseri gibi yaklaşan o eşsiz ruhla, kalbinde fırtınalar koparacak sarsıcı bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…