Sevgili Kova, partnerinle birlikte birbirinize kenetlendiğiniz, ilişkinin geleceğine dair çok parlak ve umut dolu hayaller kurduğun bir sürece giriyorsun. Jüpiter'in getirdiği o iyimser ve cömert hava, aranızdaki tüm iletişim pürüzlerini silerek sevginizi adeta bir kutlamaya dönüştürecek. Birlikte parlamanın tadını çıkarın.

Bekar bir Kova burcu isen, Merkür retrosu çalışma ortamından eski tanıdıkları karşına çıkarabilir, ancak kalbinin asıl pusulası Jüpiter'in aydınlattığı yeni eş adayında. Seni kısıtlamayan, kendi ayakları üzerinde duran, gururlu ve sana kendini bir kraliçe/kral gibi hissettiren o gösterişli karakterle, sadece flört değil, uzun soluklu bir hayat ortaklığına adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…