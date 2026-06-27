Sevgili Kova, partnerinle arandaki romantizmi oyunbaz bir şekilde yaşamak, ilişkindeki neşeli dostluğu muazzam bir seviyeye taşıyor. Birlikte kuralları yıkıp birbirinizin zekasını beslediğiniz ve bol kahkaha attığınız bu süreç, sevginize taze bir bahar havası katacak.

Bekar bir Kova burcu isen, ağırbaşlı ve sıkıcı flörtlerden hızla uzaklaşıyorsun. Zekasıyla seni kendine çeken, mesajlaşırken kelimeleri bir sanat ve mizah aracı gibi kullanan, renkli iç dünyana uyum sağlayan enerjik bir karakterle çok cesur ve eğlenceli bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…