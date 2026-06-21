Sevgili Kova, partnerinle arandaki esprili ve oyunbaz iletişim, aşkını rutinleşmekten kurtarıp taptaze bir enerjiye kavuşturuyor. Birlikte gülüp eğlenebilmek, aranızdaki dostluk ve romantizm bağını ayrılmaz bir bütün haline getirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, sıradan ve kurallara sıkışmış insanlarla bugün iletişim kurmak istemiyorsun. Zihni senin gibi sıra dışı çalışan, teknolojiye, mizaha ve yeniliğe açık özgür ruhla aranda kelimelerin dans ettiği çok organik bir çekim başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...